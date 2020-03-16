瘋電影／怨咒　走出戲院宛如走出醫院

文／賴賴

瘋言瘋語：

典型cult film「邪典電影」Ｂ級片，電影成本大該都花在恐怖奇幻的很多可怕的特殊化妝，而且重複使用率高，劇本乏善可陳，整部電影的劇情五分鐘就說完了，警察辦案沒什麼推理，都靠鬼給提示，不需要花腦筋的傻瓜恐怖片。

整部電影就是這位女警到可怕屍體現場後，開始進入劇情，發現故事中還有一個故事，但所有的故事都只有一個重點，就是劇情走向都不重要，因為就是鬼屋鬼殺人，編劇創意很勇敢，看到最後感覺是相當浪費寶貴人生的99分鐘，哈哈。



片 名：怨咒 走出戲院宛如走出醫院

英文名稱：The Grudge

類 型：恐怖、懸疑/驚悚

上映日期：2020-02-27

片 長：01時39分

導 演：尼可拉斯佩斯(Nicolas Pesce)

演 員：貝蒂吉爾平(Betty Gilpin) 、 安德麗亞瑞斯波羅格(Andrea Riseborough) 、 威廉山德勒(William Sadler) 、 琳雪伊(Lin Shaye) 、 周約翰(John Cho) 、 賈姬威佛(Jacki Weaver) 、 德米安畢齊(Demián Bichir) 、 法蘭基費森(Frankie Faison)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：索尼影業



劇情大綱

《蜘蛛人》億萬導演山姆雷米即將在2020年以《怨咒》為全球觀眾重新定義恐怖新經典。由鬼才名導尼可拉斯佩斯一手操刀指導的《怨咒》，網羅了《人肉搜索》周約翰、《鋼鐵人3》威廉山德勒及《遺落戰境》安德莉亞萊斯布洛等超強卡司共同主演。全新改版的《怨咒》改編自日本鬼片之父清水崇所自編自導的經典作品《咒怨》。



本次重啟同樣將由山姆雷米親自坐陣領軍監製，透過導演尼可拉斯佩斯親自編寫的劇本，以及與編劇傑夫布勒所共創的故事，保證將再度為全球刮起一陣《咒怨》風潮！



一間受到怨念詛咒的房子，讓任何入住的房客都將遭受到陰魂不散的死亡報復與迫害…

▲從頭到尾就是鬼在鬼屋內作怪。

▲一具無名女屍已經面目全非。

▲住在鬼屋的老太太把老公殺了，把自己手指切了。

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