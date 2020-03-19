　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

瘋電影／安雅的回家路　人在做天在看

名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

文／賴賴

▲▼安雅的回家路。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

不是真實故事改編，但仍感溫暖，導演手法以大山大草原的環境視覺，加強了天災人禍大自然不可逆的人禍悲哀，明明是大好山水，老百姓卻過著隨時會被德軍草菅人命的生活，人性的善與惡，就在抉擇中決定，老百姓不怕死的幫助人，德國軍官更是睜一隻眼閉一隻眼的保護小孩，但仍有慘無人道的主管，隨手一槍就殺死孩子，這個世界上什麼人都有，而就在這個武漢病毒時機，看到全世界與中國的狀態，更有感觸。

電影猶如小說般的細膩溫順，歐洲鄉村生活，戰爭時沒有人可以倖免，牧羊童成為整部電影的重要穿梭者，好心的奶奶救了許多猶太兒童，好心的青少年協助奶奶跑腿勞力活，所有知道這件事情的人，都慷慨的置生死於度外，天使般的善意對比德軍殘忍。

歷史會留下證據，電影會說話，德軍當年所犯下的滔天大罪，如今物換星移，中國未來是否也得為武漢病毒這段時間的一切，讓子孫忍受國際異樣眼光，人在做天在看，起心動念真的要善待他人，很溫暖的故事。


片　　名：安雅的回家路
英文名稱：Waiting For Anya
類　　型：劇情
上映日期：2020-03-13
片　　長：01時50分
導　　演：班庫克森(Ben Cookson)
演　　員：諾亞施納普(Noah Schnapp) 、 尚雷諾(Jean Reno) 、 安潔莉卡休斯頓(Anjelica Huston) 、 湯瑪斯柯瑞奇曼(Thomas Kretschmann)
國　　家：英國、比利時 
語　　言：英語
發行公司：華映


劇情大綱

二次世界大戰期間，納粹對猶太人展開殘忍的追捕迫害....

住在法國庇里牛斯山山區的13歲牧童裘（諾亞施納普 飾），在一次牧羊過程中，猶太人班傑明幫他從野熊手中救回牧羊犬，他得知班傑明在山區躲避蓋世太保追捕，等待依親的女兒安雅回家，他決定幫他藏村裡的寡婦艾莉絲（安潔莉卡休士頓 飾）的家裡，而艾莉絲和班傑明陸續救了一些猶太小孩，他們計畫偷偷帶小孩們到安全的西班牙邊境，熟悉山路的裘也決定出手相助，但德軍佔領了山村，讓他們的運送工作更加困難及危機重重....

▲▼安雅的回家路。（圖／yahoo）

▲裘幫艾莉絲奶奶一起解救無辜的猶太兒童，將他們送到西班牙邊境。

▲▼安雅的回家路。（圖／yahoo）

▲爺爺和艾莉絲奶奶感情很好，要結婚了。

▲▼安雅的回家路。（圖／yahoo）

▲善良的德國軍官，暗中協助猶太兒童。
 

★★★歡迎加入瘋電影家族https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

ET快訊
台股失守9000點大關！受驚道瓊跌破2萬點　早盤下跌222點
快訊／川普簽了！「第二階段紓困法案」3兆元　免費提供病毒檢測
遭開3槍成白骨！她最後PO照放閃：你沒外面說的糟糕　男友狂尖
去日本爽玩確診！案54被爆回台「連玩3夜店」　名嘴笑：挫咧等
水手服妹被輪番抽打、嫩妹遭電擊伺候淒厲慘叫　業者謊言遭拆穿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

瘋電影／安雅的回家路　人在做天在看

瘋電影／另類神父　偽裝神父的更生人重生之旅

國文能力挑戰！蘿蔔→蘿葡傻爆眼 他直接「創新字」笑翻：老師哭了

經前症候群「易怒、水腫、乳房痛」　6款茶飲+穴道按摩改善不適感！

生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊

愛犬癲癇發作...趴地不斷哀號　她返家見「重摔影像」痛哭失聲

魔術師「穿透下爪」取走戰利品！網紅驚拍玻璃：爪子直接飛出來

吳尊姐夫爆料「很多女孩子要靠近」　緊張到切換台語： 我真的忘了

新冠肺炎暴增23例　累積確診達百例

柴妹耳朵發炎「戴上頭套」很失落 爸見狀不捨：我們陪妳一起戴????

國衛院團隊為製藥輪流睡實驗室　花11天成功研發抗疫新藥成首創

辰亦儒曝光「求婚曾之喬超甜過程」　曾交過汶萊女友：吳尊介紹的！

瘋電影／安雅的回家路　人在做天在看

瘋電影／另類神父　偽裝神父的更生人重生之旅

吳怡霈「染奶霜色」剪掉20cm長髮！　肩上短髮照曝…網看傻：這叫40歲？

台股失守9000點大關！受驚道瓊跌破2萬點　早盤下跌222點

買房找屋一拖10年　耐心房仲陪磨合新家「客戶變朋友」

加油再等等！專家預估下周汽油零售價再降八角

李善植／人民不該用肺發電　政府應作環境守護者

台灣封境賣場擠爆！利菁購物車長這樣　網看「2大盒」：收入滿高的！

史上頭一遭！紐約證交所23日起關閉大廳　改用電子交易

木村拓哉18歲大女兒首曝光！　精通3國語言「紫紗絕美照引讚嘆」

快訊／川普簽了！「第二階段紓困法案」3兆元　免費提供病毒檢測

不只美國跟台灣合作！　中研院、歐盟合作開發新冠快篩疫苗

頭份三寶越雙黃線逆向超車！　下秒遇魔王「倒退嚕」超悲劇

名家熱門新聞

小生：3招判斷男人對妳超有意思

《裸屍》真實事件改編

人在做天在看

內褲變小可愛　大B妹噴血示範

7道超下飯的絞肉料理

星光奈奈：這樣做　跟女孩過夜更進一步

夢到貓咪代表什麼意思呢？

小喬／好男人該讓女人有高潮

偽裝神父的更生人重生之旅

一次學會5款雞湯　作法超懶人！

超市火鍋肉片變出5道美味料理

5道電鍋懶人菜 　真的簡單到爆

老王：男人想要的性愛

更多熱門

相關新聞

偽裝神父的更生人重生之旅

偽裝神父的更生人重生之旅

改編自真人真事，藉由小鎮因為死亡車禍而陷入低迷的故事設定，影射2010年波蘭空難對國民所造成的影響，這起意外致使當時波蘭總統及數十名官員身亡，陰謀論層出不窮。導演有感這起悲劇對波蘭政局及人心造成的戕害，刻意以幽暗色調、蒼白貧血的視覺風格，暗示亂世之下信仰、道德的淪喪。假神父何以贏得真信徒擁戴？看似荒謬的情節設定，卻是編導對宗教之意義的巧妙叩問。

走出戲院宛如走出醫院

走出戲院宛如走出醫院

大陸娘泡警官黑吃黑

大陸娘泡警官黑吃黑

假如有一天所有生物的語言都聽懂

假如有一天所有生物的語言都聽懂

被家暴而死的童靈被困在這

被家暴而死的童靈被困在這

關鍵字：

瘋電影安雅的回家路賴賴諾亞施納普(Noah Schnapp)尚雷諾(Jean Reno)安潔莉卡休斯頓(Anjelica Huston)湯瑪斯柯瑞奇曼(Thomas Kretschmann)

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

屏東男心情不好拔鐮刀猛砍路人！她噴血苦求：救我

「病毒試劑」摔破！機場檢疫所緊急關閉

20多歲女和夫峇里島自由行7天！曾喉嚨痛入境疑未通報

《李屍朝鮮》播兩季要改劇名

熊熊正牌男友曝光！爆1女沾5男

頭髮掛在竹林隨風飄…三峽女身中3槍被推下山！

泡麵罐頭之亂來襲！全聯貨架空一半

不聽勸爽飛歐洲！2公務員被召回　全網氣炸

案54被爆回台「連玩3夜店」　名嘴笑：挫咧等

嫩妹全身遭電擊棒「伺候」淒厲慘叫　業者謊已停辦

隔離太無聊　英超球星睡了小姨子

芝山里長揪團遊斯里蘭卡　公所證實：他問過1922

熊熊激吻言明澔爆假戲真做！經紀人回應了

妻遊土耳其返台　夫曬一家三口慘況

全球疫情排行曝光　網驚：「第6名」很厲害

更多

最夯影音

更多
國文能力挑戰！蘿蔔→蘿葡傻爆眼 他直接「創新字」笑翻：老師哭了

國文能力挑戰！蘿蔔→蘿葡傻爆眼 他直接「創新字」笑翻：老師哭了
經前症候群「易怒、水腫、乳房痛」　6款茶飲+穴道按摩改善不適感！

經前症候群「易怒、水腫、乳房痛」　6款茶飲+穴道按摩改善不適感！

生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊

生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊

愛犬癲癇發作...趴地不斷哀號　她返家見「重摔影像」痛哭失聲

愛犬癲癇發作...趴地不斷哀號　她返家見「重摔影像」痛哭失聲

魔術師「穿透下爪」取走戰利品！網紅驚拍玻璃：爪子直接飛出來

魔術師「穿透下爪」取走戰利品！網紅驚拍玻璃：爪子直接飛出來

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面