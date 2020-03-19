瘋電影／安雅的回家路　人在做天在看

文／賴賴

瘋言瘋語：

不是真實故事改編，但仍感溫暖，導演手法以大山大草原的環境視覺，加強了天災人禍大自然不可逆的人禍悲哀，明明是大好山水，老百姓卻過著隨時會被德軍草菅人命的生活，人性的善與惡，就在抉擇中決定，老百姓不怕死的幫助人，德國軍官更是睜一隻眼閉一隻眼的保護小孩，但仍有慘無人道的主管，隨手一槍就殺死孩子，這個世界上什麼人都有，而就在這個武漢病毒時機，看到全世界與中國的狀態，更有感觸。

電影猶如小說般的細膩溫順，歐洲鄉村生活，戰爭時沒有人可以倖免，牧羊童成為整部電影的重要穿梭者，好心的奶奶救了許多猶太兒童，好心的青少年協助奶奶跑腿勞力活，所有知道這件事情的人，都慷慨的置生死於度外，天使般的善意對比德軍殘忍。

歷史會留下證據，電影會說話，德軍當年所犯下的滔天大罪，如今物換星移，中國未來是否也得為武漢病毒這段時間的一切，讓子孫忍受國際異樣眼光，人在做天在看，起心動念真的要善待他人，很溫暖的故事。



片 名：安雅的回家路

英文名稱：Waiting For Anya

類 型：劇情

上映日期：2020-03-13

片 長：01時50分

導 演：班庫克森(Ben Cookson)

演 員：諾亞施納普(Noah Schnapp) 、 尚雷諾(Jean Reno) 、 安潔莉卡休斯頓(Anjelica Huston) 、 湯瑪斯柯瑞奇曼(Thomas Kretschmann)

國 家：英國、比利時

語 言：英語

發行公司：華映



劇情大綱

二次世界大戰期間，納粹對猶太人展開殘忍的追捕迫害....



住在法國庇里牛斯山山區的13歲牧童裘（諾亞施納普 飾），在一次牧羊過程中，猶太人班傑明幫他從野熊手中救回牧羊犬，他得知班傑明在山區躲避蓋世太保追捕，等待依親的女兒安雅回家，他決定幫他藏村裡的寡婦艾莉絲（安潔莉卡休士頓 飾）的家裡，而艾莉絲和班傑明陸續救了一些猶太小孩，他們計畫偷偷帶小孩們到安全的西班牙邊境，熟悉山路的裘也決定出手相助，但德軍佔領了山村，讓他們的運送工作更加困難及危機重重....

▲裘幫艾莉絲奶奶一起解救無辜的猶太兒童，將他們送到西班牙邊境。



▲爺爺和艾莉絲奶奶感情很好，要結婚了。

▲善良的德國軍官，暗中協助猶太兒童。



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