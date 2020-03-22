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「相思樹皮」煉出幻毒百萬入袋　收押交保再躲南雅夜市拼發財　

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記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區一名男子日前製毒遭到查獲，羈押期滿交保後，因先前製毒獲利不斐，經不起誘惑，再度重操舊業，躲在出租套房內用相思樹皮萃取二甲基色胺結晶體，製造新興毒品牟利，警方獲報後進門查緝，當場起獲毒品原料、半成品、製毒工具等物，訊後依製毒等罪移送偵辦。

▲▼陳男利用相思樹皮提煉毒品原料，賺進百萬，遭羈押後仍重操舊業 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲陳男遭警方逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝

▼陳男利用相思樹皮提煉毒品原料 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼陳男利用相思樹皮提煉毒品原料，賺進百萬，遭羈押後仍重操舊業 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，47歲陳姓男子2019年8月間，與女友到雙北山區採集相思樹皮，再購買化學藥劑，自學自製從樹皮裡，提煉出有迷幻效果的二級毒品二甲基色胺結晶體，再透過網路尋找買家，獲利近百萬元，警方獲報將他逮捕。

陳男被捕後遭到羈押，但期滿交保獲釋後，卻經不起利益誘惑，再度重操舊業，跑到板橋區南雅夜市出租套房內，製毒牟利；由於製毒過程中散發濃厚臭味，引起居民懷疑檢舉，警方再度鎖定陳男。

▼陳男出的租套房宛如小型製毒工廠 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼陳男利用相思樹皮提煉毒品原料，賺進百萬，遭羈押後仍重操舊業 。（圖／記者陳以昇翻攝）

19日晚間，板橋警分局派大批警員到陳男租屋處埋伏，見時機成熟準備進門，陳男機警將部分毒品、半成品沖入馬桶掩飾犯行，但仍起獲大批製毒用具及原料，更發現大麻乾草、安非他命及二甲基色胺毒品成品及半成品，訊後依製毒等罪嫌移送檢方偵辦。

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▲▼陳男利用相思樹皮提煉毒品原料，賺進百萬，遭羈押後仍重操舊業 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼毒品原料及半成品。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼陳男利用相思樹皮提煉毒品原料，賺進百萬，遭羈押後仍重操舊業 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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