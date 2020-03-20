台人搭機抵越南遭集中隔離　外交部回應了！





▲護照。（圖／記者蔡玟君攝）

記者黃巈禾、蔣婕妤／台北報導

有媒體報導，18、19日來自日本、印尼、新加坡、泰國、英國、台灣（VJ843）的部分班機，經越南政府要求，改降落鄰近河內市廣寧省雲屯機場與鄰近胡志明市的芹苴機場，機上的旅客由越南軍方安排集中隔離14日，4人一間卻完全沒防疫措施。對此，外交部20日表示，越南方面表示因防疫需要，會謹慎管理集中隔離所的安全與秩序。

外交部說明，經駐越南代表處及駐胡志明市辦事處向越南政府查證，近期因各國紛紛關閉邊境防疫，越南也大量旅外公民返國，已造成河內內排機場及胡志明市新山一機場檢疫能量過載，由於情況緊急，越南政府臨時更改上述國際班機抵達越南後的降落機場，越方相關單位表示難以事先公告週知。

外交部提到，根據外交部及我駐館掌握的情資，越南政府目前安排入境旅客集中隔離的場所種類，有官方隔離所（軍事、醫療或學校校舍等，以4人一間為原則，不收取費用，需支付三餐，約臺幣140元費用），也有需旅客自費的檢疫旅館（須收費，各地費用不同)。

外交部提及，由於隔離所大多是臨時設置，設備無法如旅館舒適，越南方面表示因防疫需要，會謹慎管理集中隔離所的安全與秩序，落實各項防疫措施，越方籲請被隔離者配合與理解相關防疫措施。

有關3月20日媒體報導指出，越捷航空VJ843號3月19日台北飛胡志明市班機，臨時改降芹萓機場，將全機旅客集中隔離14日，並收取費用300美元事，外交部說明，經我駐處洽詢相關單位獲告，300美元是鄰近胡志明市的檢疫旅館費用，並非集中隔離所費用。

外交部表示，已請駐處與相關航空公司保持密切聯繫，以掌握班機異動情形，並隨時提供受影響國人必要協助；此外，20日抵達越南的班機均正常在河內市內排機場及胡志明市新山一機場起降，但未來是否會臨時改降其他機場，仍需視越南政府的決定。我駐處將密切留意後續情形。

外交部呼籲，考量越南新冠肺炎疫情急遽升高，越南當局檢疫及隔離措施益趨嚴格，外籍人士入境越南可能隨時可能被要求集中或居家隔離，因此建議國人赴越南前應審慎評估是否絕對必要。

我國人抵達越南後也請遵守駐在國政府的各項防疫規定。如遇緊急情況，請撥打駐越南代表處(順化以北)緊急聯絡電話：+84-913-219-986(越南境內直撥0913-219-986)，或駐胡志明市辦事處(峴港以南)緊急聯絡電話：+84-903-927-019(越南境內直撥0903-927-019)，或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，以獲得必要協助。