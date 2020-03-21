新冠肺炎境外移入大增！確診累計153人　28人解除隔離

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（21）日公布國內新增18例新冠肺炎確定病例，累積病例達到153例，維持22例解除隔離。值得注意的是，近期新增個案當中以境外移入為主，目前累計120例境外移入以及33例本土。

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

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中央流行疫情指揮中心指出，昨(20)日國內新增1,387例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計22,743例(含20,910例排除)，其中153例確診(今日新增案136至153)。確診個案中2人死亡，28人解除隔離、其餘個案病況穩定，持續住院隔離中。

▲全台確診者達153例。（圖／楊殿宏製）

指揮中心指出，全球累計263,681例確診，分布於162個國家/地區；病例數以中國大陸81,008例、義大利47,021例、西班牙19,980例、伊朗19,644例及美國18,563例為多；病例中11,182例死亡，以義大利4,032例、中國大陸3,255例、伊朗1,433例、西班牙1,002例及法國450例為多。

指揮中心再次提醒，民眾應落實手部衛生並做好咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。

▲新增18境外移入個案，多為旅遊或就學。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）