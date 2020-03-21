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全美各州跟進「禁足令」影響1/5人口　疫情惡化川普仍稱勝利

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▲美國,紐約州,警察,口罩。（圖／路透）

▲美國多州下令要求民眾待在家裡。（圖／路透）

文／中央社紐約20日綜合外電報導

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）大流行，美國紐約州和伊利諾州今天緊隨加州的腳步下令民眾盡量待在家，隨著各州一個接一個跟進，居家令快要涵蓋全美1/5人口。

法新社報導，包括紐約市、洛杉磯與芝加哥等大城已實施居家令，新澤西州準備跟進，康乃狄克州已展開管制。然而美國總統川普仍堅持不需全國都實施管制，辯稱美國其他地區不像人口眾多的州有出現嚴重受災。

加州州長（Gavin Newsom）昨天下令加州4000萬名居民減少非必要外出並待在家中。紐約州州長古莫（ Andrew Cuomo）今天也跟進下令州內非必要商家暫時關閉，並禁止集會。古莫告訴記者：「我們現在全部進入隔離狀態。」 他警告任何人違反管制令都將面臨民事罰款或勒令停業 ，從22日起生效。

古莫表示，紐約州今天確診病例數躍過7000起，大部分是因為增加檢測。他宣布22日起僅必要商家能持續營業，像是食品雜貨商、藥局和食品配送。

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，全美這波疫情死亡攀升至216例， 過去3天增加超過一倍，確診者則超過1萬9000例。儘管這波疫情急遽惡化，川普仍表示，全球第一的強權正「取得勝利」，並「將贏得這場戰爭」。

川普在白宮例行的防疫簡報記者會上說：「那些州真的是重災區溫床，這兩個（加州與紐約州）可能是最嚴重的地區。」還說美國中西部並未通報這麼多確診病例。

川普說：「所以不會這麼做（全國管制），我們正與各州州長協力，我不認為最後會要走到這一步。」 但川普講完才沒多久，伊利諾州州長普里茨克（ JJ.B Pritzker）也直接發布全州居家令，「以免可能賠上數以萬計的人命」。普里茨克補充，管制從明天傍晚開始實施至4月7日。

 
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