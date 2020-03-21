第二死出現！新北「家庭群聚」一家九口5人確診　8旬爺爺咳嗽後44天病逝

記者許力方／綜合報導

中央流行疫情指揮中心20日公布國內新增27例新冠肺炎病例，24例境外移入、3例本土，截至目前已135例確診，並新增1人死亡。台灣首例死亡病例為中部的白牌司機，第二例死亡為案27，一名8旬老翁，他一家九口就有5人確診，連外籍看護也被感染，自2/23依序確診，過了近一個月，最後因慢性病史併發敗血病休克過世。

台灣第二例死亡病例為新北80多歲男性（案27），指揮中心指出，老翁本身是高血壓、糖尿病等慢性病的洗腎病人，近期無出國史，專家小組召集人張上淳說明，本來狀況就不好，所以診斷出新冠肺炎以後，在加護病房使用呼吸器治療，第一線照顧團隊非常努力，嘗試過抗愛滋病毒藥物、奎寧類藥物，仍因情況不容易好轉，最後併發敗血症過世。

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▲配合防疫政策，北榮在急診室外設立戶外發燒篩檢站。（圖／記者李毓康攝）



▲案27家庭群聚調查關係圖。（圖／指揮中心提供）







▲台灣135確診關係圖。（圖／記者曾梓倩製）



事實上，案27新北8旬老翁於2/6出現咳嗽、流鼻水等症狀，2/9因發燒、診斷為肺炎住院，2/16出現呼吸急促轉至加護病房，2/20懷疑結核病轉負壓隔離病房，2/21採檢送驗，2/23和大兒子（案28）確診感染。

這也是北部的首起家庭群聚案例，造成6人感染，包含妻子（案30，70多歲）、2名兒子（案28，50多歲；案29，40多歲）、孫子（案31）以及外籍女看護（案32，30多歲）。

調查發現，案27小兒子因工作關係頻繁往返武漢，最後一次前往視2019年12月2日，自廣州返台，過年期間也曾與具大陸旅遊史友人聚餐，目前仍無法釐清感染源。

老翁確診隔天，妻子、小兒子（案30、27）也確診。指揮中心表示，妻子於2/6同天就因身體不適前往就醫，經診斷為急性咽炎，2/10至2/19間因呼吸道症狀4度就醫，2/22因列為確診個案密切接觸者收治隔離採檢，2/24確診，但沒有發燒也沒有不適症狀。

隨後案31孫子也在第三天確診感染，為老翁大兒子（案27）的兒子，他曾於2/11至2/19至醫院探視爸爸，沒有疑似症狀，2/23因爺爺確診進行接觸者採檢，未料於2/25確診，已收治醫院隔離觀察。

一直到第四天，案27老翁在2/11至2/16住院期間的30多歲女性外籍看護也確診，但她一路雙北跑透透，2/24晚間尋獲，前往醫院採檢並住院隔離，當時有輕微喉嚨不適，2/26才確診感染。

▼外籍女看護雙北趴趴走，里長緊急發動全面大消毒。（圖／資料照）



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