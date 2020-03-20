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港人輕鬆入上海！胡錫進出面呼籲各地政府：隔離所有香港入境的人14天

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▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,上海。（圖／路透）

▲新冠肺炎疫情嚴峻。（圖／路透，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎疫情持續升溫，香港今（20）日新增確診48例，創下單日新高！不過，日前卻有港人輕易進入上海，不僅在虹橋機場沒有受到特別防疫措施管理，就連市區的住處也沒有任何防疫要求，讓他大感意外，直呼雖然香港目前疫情還不算嚴重，但前陣子有大量歐美人士蜂擁回港躲避疫情，使港疫情不定，應該要嚴加注意。對此，大陸官媒《環時》總編也出面提醒各地政府，一定要堵住每一個細小的漏洞，「不要等到有一天輿論海嘯湧起時後悔」。

據《觀察者網》報導，居住上海的李姓男子透露，日前他的兩位香港朋友來到上海，不僅在機場沒有受到特別防疫措施管理，就連市區的住處也沒有任何防疫要求（隔離14天等），「我的香港朋友大感意外」。

▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,上海。（圖／路透）

李男香港朋友指出，別看現在香港疫情沒有很嚴重，但前陣子有大量歐美人士湧入為了躲避疫情，「使香港防疫形勢陡然嚴峻」。結果今日香港單日暴增了48例，李男認為上海政府應該要嚴加注意，應像對待其他疫情國旅客一樣，對待港台入境人員，以保上海來之不易的疫情穩控局面。

報導一出，《環球時報》總編輯胡錫進發文指出，「不光上海要堵這個漏洞，全國各地都應該對香港入境的人員施行14天集中隔離。外防輸入決不能在香港這裡撕開口子。」但他強調這絕不牽涉政治，「這是保衛內地巨大代價換來的新增病例歸零成果必須建立的堤壩。」

「中國內地之外的疫情越來越風急浪高，必須堵住每一個細小的漏洞，這是我們維持跨境交通的基礎。」胡錫進鄭重呼籲各地政府及國家港澳辦一定要嚴格辦理，「全國人民對你們寄予厚望。不要等到有一天輿論海嘯湧起時後悔。」

 

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