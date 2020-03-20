1日爆增27例！高中以下師生禁出國　陳時中：「現在還敢出國　回來被罵就沒話說」　

圖文／CTWANT

國內爆發許多境外移入病例，主因是許多國人從國外返台，導致大量新增確診病例，指揮中心指揮官陳時中20日呼籲，不要仇視留學生和早在疫情擴散前就出國的人，「但若你現在還敢出國，那被罵就沒話說」。

針對媒體在例行疫情記者會詢問，許多國人不諒解從國外回來的人，陳時中表示，在3月中之前出國的可能之前已經排好、且之前國外並非高風險地區，他們也不是故意的。

由於確診者多是境外移入的年輕人，外界擔憂疫情不是只有老年人易感染。指揮官陳時中表示，這是因為出國求學、工作、自由行的多是年輕人，母體都是年輕人，境外移入確診者當然就是年輕人，不等於年輕人容易感染。陳時中還表示，「那更不該罵他們，當他們在國外受到苦會想到的是母國，那母國更不能拋棄他們」。

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不過陳時中強調，自19日後進出國有所限制，「你在這時候還敢出國，那回來被罵就沒話說」。陳時中也指出，有時候也要看國外環境，如果環境區隔的很好、安全沒問題，那也不見得要回國，如果要回來，那就要按規定居家檢疫14天，有問題一定要通報並做採檢。

▲公私立高級中等以下學校之教職員工生，即日起至109年7月15日止，禁止出國。（圖／報系資料照）



另外，為了防治控制疫情，教育部20日也指出，公私立高級中等以下學校之教職員工生，即日起至109年7月15日止，非經專案許可，暫時停止出國（境）。

教育部表示，為了使相關教職員工生瞭解停止出國之應變處置涉及其權利義務的具體內容，中央流行疫情指揮中心、第16次會議決議指示教育部，依行政程序法第92、第2項前段規定作成一般處分，並依同法第100條第2項規定公告之。教育部乃據以於20日公告，公私立高級中等以下學校之教職員工生，自公告日起至109年7月15日止，非經專案許可，應暫時停止出國（境）。

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