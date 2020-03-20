　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

獨／狂囤恐掀「衛生紙之亂2.0」！廠商「被踩到痛處」出聲：絕對夠！

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼衛生紙生產工廠。（圖／讀者提供）

▲國內知名衛生紙廠商。（圖／讀者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球擴散，18日起全台累積確診案例已達百人，因擔憂要打疫情持久戰，全台民眾瘋搶民生用品，其中，衛生紙最為嚴重，各大通路為止血供不應求問題也急忙祭出購買限制令，以減緩廠商生產。

對此，國內知名製造衛生紙廠商就無奈表示：「其實貨源很充足，供應量也沒問題。」問及民眾若持續瘋搶衛生紙狀況，嘆氣說：「你講到我痛處。」透露2年前的衛生紙之亂就有發生爆倉情況，勢必會造成一定困擾。

▲▼衛生紙生產工廠。（圖／讀者提供）

▲衛生紙工廠趕工中。

隨著疫情持續蔓延，各國陸續出現恐慌性囤貨潮，除口罩、酒精防疫用品外，就連衛生紙等民生用品也掀起搶購潮，恐是繼2018年的衛生紙之亂後，再一波的「衛生紙之亂2.0」。《ETtoday新聞雲》今（20）日訪問到過內知名製造衛生紙廠商，何協理出面受訪時無奈指出，「衛生紙供應量絕對沒問題。」

但民眾若持續囤貨衛生紙，恐會像2018年的衛生紙之亂一樣，「民眾搶了之後擺在家裡面，但工廠趕趕趕，過一陣子不搶後變成需求量降低，衛生紙又要擺在倉庫內。」造成淡、旺季需求量差太大，並對工廠產生一定困擾。

何協理再三強調目前衛生紙貨源充足，供應量沒問題，原料端部份是進口來自南美州如巴西，智利，以及紐西蘭等國，「疫情都比較不嚴重。」因此也沒有太大狀況，以往廠內倉庫就會有30天以上庫存，而現在有1至2個月的庫存量，「絕對夠。」但他也指出，若民眾需求高、政府要求廠商端全力生產，仍會配合進行生產動作，還有空間可以發揮，目前遇上最大問題是物流配送需要時間，要消費者稍安勿躁。

ET快訊
名單公布！　這些藥局「每天加賣300片口罩」
全台14縣市淪陷！雙北飆55例「衝破半」　本島東部成淨土
養父剛過世繼承上億財產！他懷疑麻吉女友劈腿　押三峽山區開3槍
ET民調／萬人歸國掀恐慌　72％民眾擔心染新冠肺炎
快訊／土城雙屍命案！鄰居聞惡臭　警破門驚見夫妻陳屍房內
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

哥德廚具總經理甩產業窠臼　帶品牌躍國際

獨／狂囤恐掀「衛生紙之亂2.0」！廠商「被踩到痛處」出聲：絕對夠！

甜椒大盜、尖頭蘿蔔小朋友也愛！全聯滿額贈「蔬果總動員」24款免加價

囤貨潮湧現！京站趁勢推超市買一送一　強調優惠商品「無限量」

東森購物會員守護日回饋下殺1折起　王令麟：銷售額10%助小農挺醫護

健康與時尚一次到位！東森購物獨家VIONIC矯正鞋限時8折搶購

止血囤貨潮！家樂福、愛買宣布：即起每人、每車限購2串衛生紙

國農牛乳出現非天守實業股份有限公司製造包裝產品

東森購物向台灣隊長致敬　不計成本捐贈超暖心千萬防疫禮

孫芸芸和女兒同框拿Chloé爆款包！許路兒、蔡詩芸也愛

生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊

芬蘭把拔親做胡椒水「科學實驗」　神奇畫面女兒驚：洗手真的好重要

批陳時中「316才把歐洲列為第三級」　黃智賢：要不要臉？罵里長轉移焦點

佐藤健「麵包之吻」上白石萌音　「玩疊疊樂犯規」直接親上去！

確診百例後...上班日好市多搶購潮　桃機萬人逃難返國...防疫車隊排爆

有夠快...韓國人返台居家檢疫14天 手機斷訊5分鐘「警鳴笛奔家門口」

女主唱「蘿莉造型x菸酒嗓」超反差　一開口嚇到Ella：太驚艷了吧！

國文能力挑戰！蘿蔔→蘿葡傻爆眼 他直接「創新字」笑翻：老師哭了

吳宗憲「憂鬱症不知足」挨轟盼不要曲解　吳姍儒：他身經百戰，沒什麼需要心疼的！

怕貓跑走！媽顧著問候牠秒關門　女兒還在門外...網笑：被除戶了

哥德廚具總經理甩產業窠臼　帶品牌躍國際

獨／狂囤恐掀「衛生紙之亂2.0」！廠商「被踩到痛處」出聲：絕對夠！

甜椒大盜、尖頭蘿蔔小朋友也愛！全聯滿額贈「蔬果總動員」24款免加價

囤貨潮湧現！京站趁勢推超市買一送一　強調優惠商品「無限量」

東森購物會員守護日回饋下殺1折起　王令麟：銷售額10%助小農挺醫護

健康與時尚一次到位！東森購物獨家VIONIC矯正鞋限時8折搶購

止血囤貨潮！家樂福、愛買宣布：即起每人、每車限購2串衛生紙

國農牛乳出現非天守實業股份有限公司製造包裝產品

東森購物向台灣隊長致敬　不計成本捐贈超暖心千萬防疫禮

孫芸芸和女兒同框拿Chloé爆款包！許路兒、蔡詩芸也愛

帶來4款獨家甜點！新竹馬卡龍人氣店MANO MANO快閃板橋還有10天

「想成為台灣還是義大利？」　阿根廷名醫PO影片籲迅速隔離防疫

旅台國人返台潮兩近2萬5千人！徐國勇：這兩天是高峰

100%還原！《蠟筆小新》配音員現身　4分鐘狂換7角色

探索無限可能的未來　《戀與製作人》男神羈絆限定推出

比安柏赫德還狂！《血衛》性感女「讓馬斯克娶2次」　網封：真人版小辣椒

湖人14球員完成檢疫　柯瑞是全NBA最早受檢！有球隊找籃網「諮詢」

彼此成為摯友！森林系仙貓抱頭撒嬌　和小主人貼臉酣睡萌炸

疫情引爆全球股災　美5大科技股市值1個月驟減1.3兆美元

哥德廚具總經理甩產業窠臼　帶品牌躍國際

好眼力！高雄飯店玻璃超乾淨 她驚見哈姆立克式晃動網笑翻

消費熱門新聞

家樂福、愛買宣布：即起每人、每車限購2串衛生紙

麥當勞「LINE Pay」上線！民眾一原因全倒戈

確診百人掀搶購潮⋯家樂福「泡麵、罐頭、米全被搬光」

瑞穗鮮乳土司柔軟升級！吳鳳狂讚

逼人天天吃！麥當勞可以用「LINE Pay」了　

ATT信義、大直店推30間美食外送

賣場阿姨熱推唯一國家雙認證鷄精

國農牛乳出現非公司製造包裝產品

東森向台灣隊長致敬　捐贈暖心防疫禮

早餐就能用了！麥當勞2020甜心卡有薯餅

網購訂單24hr內暴增　掃光衛生紙泡麵

民眾湧好市多店員：比過年誇張

每天被瘋搶　防疫小物賣到缺貨再開預購

孫芸芸和女兒同框拿Chloé爆款

更多熱門

相關新聞

足球員瘋踢衛生紙　梅西也加入挑戰

足球員瘋踢衛生紙　梅西也加入挑戰

新冠肺炎讓許多賽事停擺，球員待在家得自己找點樂子，也因此「#Stayathomechallenge」在社交軟體紅起來，不少球星都分享自己在家做什麼，而足球圈則流行起「踢衛生紙」，在自己挑戰完後Tag下個球員，就連巴薩球星梅西(Lionel Messi)也加入行列。

台中商圈傳確診店家發文引網怒

台中商圈傳確診店家發文引網怒

新冠肺炎疫情要多久才會得到控制？最新民調出爐！

新冠肺炎疫情要多久才會得到控制？最新民調出爐！

網傳武漢招工抬屍日薪16800元 苦主一天接200通電話

網傳武漢招工抬屍日薪16800元 苦主一天接200通電話

關鍵字：

新冠肺炎衛生紙廠商

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

兒罵「你知道我們家已經沒錢了？」張國煒尬回了

南部大學生確診！剛從法國返台

江蕙「全聯掃貨20包」　回家發現GG了！

回台17天不舒服！北部某國中預防停課一天

22歲女紐約回台　22小時全穿防護衣

即／松山區富民公園「1女子掛在樹上」亡

載孕妻車禍1屍2命　癌夫悲慟也走了

《臉讚時代》李治勛「急性敗血症」驟逝

來不及產卵　斑龜遭輾半邊殼爆開

「兒從陸回來」本尊在旁　婦：我親戚啦

5女揪團健身　4天後2人收病危通知

周揚青反擊！PO照「給羅志祥難看」

蘋果宣布限購令！　iPhone、iPad Pro每款限購2支

購物天后被控「外遇李宗瑞」崩潰哭！前夫拿出床上證據片

《李屍朝鮮》播兩季要改劇名

更多

最夯影音

更多
生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊

生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊
芬蘭把拔親做胡椒水「科學實驗」　神奇畫面女兒驚：洗手真的好重要

芬蘭把拔親做胡椒水「科學實驗」　神奇畫面女兒驚：洗手真的好重要

批陳時中「316才把歐洲列為第三級」　黃智賢：要不要臉？罵里長轉移焦點

批陳時中「316才把歐洲列為第三級」　黃智賢：要不要臉？罵里長轉移焦點

佐藤健「麵包之吻」上白石萌音　「玩疊疊樂犯規」直接親上去！

佐藤健「麵包之吻」上白石萌音　「玩疊疊樂犯規」直接親上去！

確診百例後...上班日好市多搶購潮　桃機萬人逃難返國...防疫車隊排爆

確診百例後...上班日好市多搶購潮　桃機萬人逃難返國...防疫車隊排爆

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面