獨／狂囤恐掀「衛生紙之亂2.0」！廠商「被踩到痛處」出聲：絕對夠！

▲國內知名衛生紙廠商。（圖／讀者提供，下同）



記者蕭筠／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球擴散，18日起全台累積確診案例已達百人，因擔憂要打疫情持久戰，全台民眾瘋搶民生用品，其中，衛生紙最為嚴重，各大通路為止血供不應求問題也急忙祭出購買限制令，以減緩廠商生產。

對此，國內知名製造衛生紙廠商就無奈表示：「其實貨源很充足，供應量也沒問題。」問及民眾若持續瘋搶衛生紙狀況，嘆氣說：「你講到我痛處。」透露2年前的衛生紙之亂就有發生爆倉情況，勢必會造成一定困擾。

▲衛生紙工廠趕工中。



隨著疫情持續蔓延，各國陸續出現恐慌性囤貨潮，除口罩、酒精防疫用品外，就連衛生紙等民生用品也掀起搶購潮，恐是繼2018年的衛生紙之亂後，再一波的「衛生紙之亂2.0」。《ETtoday新聞雲》今（20）日訪問到過內知名製造衛生紙廠商，何協理出面受訪時無奈指出，「衛生紙供應量絕對沒問題。」

但民眾若持續囤貨衛生紙，恐會像2018年的衛生紙之亂一樣，「民眾搶了之後擺在家裡面，但工廠趕趕趕，過一陣子不搶後變成需求量降低，衛生紙又要擺在倉庫內。」造成淡、旺季需求量差太大，並對工廠產生一定困擾。

何協理再三強調目前衛生紙貨源充足，供應量沒問題，原料端部份是進口來自南美州如巴西，智利，以及紐西蘭等國，「疫情都比較不嚴重。」因此也沒有太大狀況，以往廠內倉庫就會有30天以上庫存，而現在有1至2個月的庫存量，「絕對夠。」但他也指出，若民眾需求高、政府要求廠商端全力生產，仍會配合進行生產動作，還有空間可以發揮，目前遇上最大問題是物流配送需要時間，要消費者稍安勿躁。