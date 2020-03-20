陌陌公布2019年財報　全年淨營收730億

▲大陸交友App陌陌。（圖／翻攝自微博）



記者曾俊豪／綜合報導

大陸移動社交網路平台「陌陌」公布2019年第四季度及2019年全年未經審計的財務業績。財報顯示，2019年全年，陌陌淨營收達到人民幣170.15億元（約新台幣730億元），增長27%。不過，陌陌董事長兼CEO唐岩表示，受到疫情衝擊，今年一季度的收入面臨一定壓力，包含直播、Vas業務等都受到影響。

陌陌是北京陌陌科技有限公司在2011年推出的社交平台，用戶開啟地理位置，便可向周邊陌生用戶發送免費文字、圖片甚至是聲音訊息，其使用特性，也讓這款App被戲稱是一夜情神器。該公司另一款知名產品則是ZAO，用戶上傳頭像後，便可「換臉」演出電視劇或電影，最終也因侵犯隱私下架。陌陌2014年12月11日在美國納斯達克交易所掛牌上市。

《澎湃》新聞報導，陌陌財報顯示，2019年全年，陌陌公司淨營收達到170.15億元（人民幣，下同），同比增長27%。不按照美國通用會計准則計量，歸屬於陌陌母公司的淨利潤為44.93億元，同比增長30%。其中，2019年第四季度，陌陌公司淨營收達46.88億元，同比增長22%；不按照美國通用會計准則計量，歸屬於陌陌母公司的淨利潤為12.53億元，持續20個季度盈利。

針對疫情衝擊，陌陌董事長兼CEO唐岩指出，第一季度的收入，包含直播、Vas業務（增值業務，包括虛擬禮物服務以及會員訂閱服務）都受到影響，「如果按月度來看趨勢的話，1月的大部分時間是一個正常的狀態，受影響最大的是2月份。3月份陌陌流量和流水已經逐步呈現了一個回暖的趨勢。」

報導提到，陌陌用戶始終保持穩定成長，2019年12月，陌陌主App月度活躍用戶為1.15億。2019年第四季度，陌陌公司直播服務與增值服務付費用戶去重後總數達1380萬（包括探探付費用戶450萬），上一年同期為1300萬（包括探探的付費用戶390萬）。