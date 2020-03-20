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快訊／紐約州確診突破7000例！　宣布跟進加州「禁足令」

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▲▼紐約州長古莫（Andrew Cuomo）。（圖／路透）

▲紐約州長古莫（Andrew Cuomo）宣布跟進加州禁足令。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

紐約州確診案例突破7000例，州長古莫（Andrew Mark Cuomo)宣布，跟進加州實施禁足令，要求企業讓員工在家辦公，一般民眾非必要情況，不得離開家門。

根據《紐約時報》報導，古莫告訴1900萬紐約州居民，盡量待在家中，企業盡可能讓民眾在家辦公。這是紐約州施實過最嚴厲的措施，因為全州確診病例超過7000例，是全美國最多。

紐約福斯電視（fox5ny）報導則指出，古莫特別警告公布的措施不是提示，而是必須遵守的法律，70歲以上、免疫力低下族群、慢性病族群，這些族群必須待在家中，如果要外出運動只能獨自外出，他們必須透過體溫篩選所有訪客，禁止拜訪多人家庭。

所有高風險族群在有他人陪伴場合，必須戴上口罩，在紐約州訂出新的規定，在所有可行的情況下，每個人都必須戴口罩，除非緊急必要的情況，高風險族群不應該搭乘大眾暈輸工具。

紐約州在美東時間20日上午確診病例達到7102例，其中紐約市占了4408例，紐約州指示全國人口的6%，但是確診病例卻占了全國一半左右的比例。

紐約州在24小時內進行了大約10000次的檢驗，全州累計檢驗數32427，大約有1250人住院，住院率達18%。

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ET快訊
紐約州跟進加州「禁足令」　確診突破7000例
高三生上課一半「被居家檢疫」　原因曝光
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