網路讓「鐵絲變長刀」　台南警感性勸人：先報案，再PO網，好嗎？

記者鄒鎮宇／綜合報導

隨著網路科技發達，消息的傳遞也變得更加快速，日前台南一名網友誤認有人手持長刀在街上亂逛，經員警費心費力查證後，才發現對方拿著的是鐵絲，讓台南市警六分局感性地PO文呼籲，希望民眾以後遇到事情可以先報警，再PO網。

台南警以此案為例，表示在網路上看到傳聞時，警方第一時間擔憂會有案件發生，「網路說：街頭有一把刀！我們深怕：會刺穿身體臟器、切斷人際信任、破壞美好世界的寄望」。

身為人民保母，警方立刻動員8名警力，逐一調閱、分析20支監視器的畫面，才尋獲該名民眾，但若是民眾先報警呢？

台南警以幽默的口吻說，「若，先報案，再PO網，只花2名警力、耗時10分鐘，不用調監視器，一樣解決！您的打卡相片還有警察入鏡、同框，您的po文更有料~」。

兩種模式結果相同，但消耗的成本、警力卻天差地遠，「不捨前線鴿子弟兄、警察伙伴在網路的真假迷霧穿梭、疲於奔命。下次，治安有事，先報案，再PO網，好嗎？我們超珍惜您每通報案電話，每次查處先機…這一次，請您挺警察。」

網友看完大讚台南警的PO文，「警察很辛苦，加油」、「辛苦了波麗士大人」、「第一次看到有分局敢這樣po，讚」、「警察人力嚴重不足麻煩有點同理心好嗎？報個警不會浪費您多少時間」。

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