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2020室內設計趨勢座談　公共衛生防疫成重要課題

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文／時尚家居

圖文提供│台北市室內設計裝修商業同業公會

（圖／台北市室內設計裝修商業同業公會提供提供）

為掌握國內外最新室內設計產業趨勢與脈動，台北市室內設計裝修商業同業公會特於109年3月13日舉辦「2020 TAID智庫室內設計趨勢座談」，邀請台灣室內設計各公協會、學者專家、產業代表齊聚一堂，共同探討對策與產業方向。

TAID孫因理事長表示，TAID成立智庫暨舉辦「室內設計趨勢座談」之目的，即是希望借重公會智庫群暨室內設計產業菁英之豐富閱歷，為本業發展出謀劃策，研擬具體意見，提供會員與有關部門參考運用。

TAID孫因理事長於座談中倡議政府應重視疫情影響台灣經濟之現況，減免室內設計產業稅捐；市商會王應傑榮譽理事長分析疫情下之台灣產業現況；台灣省土木技師施義芳理事長則由日本防疫現況談國內建築產業對疫情因應之道。東吳大學董保城副校長談學校因防疫而推動之遠教學與熱像儀運用；日立冷氣羅淮正總經理提出企業分散採購之重要，冠軍磁磚杜總監說明推出具有抗菌功能磁磚以因應市場需求。

座談會邀請台北市商業會王應傑榮譽理事長、台灣省土木技師公會施義芳理事長、台灣日立江森自控空調設備販賣公司羅淮正總經理、冠軍建材杜宗閔總監、力麗觀光開發公司蔡宗易董事長、自由空間教育基金會唐峰正董事長、室內設計裝修商業同業公會全國聯合會陳俊明理事長、台灣綠建材產業發展協會饒允政理事長、台灣設計研究院林鑫保副院長、東吳大學副校長董保城博士、大同科技大學許言博士等產業代表、學者專家暨智庫、會務顧問、理監事團隊多人參與討論。

趨勢座談於101大樓頂鮮餐廳舉行，由TAID陳銘達榮譽理事長擔任主席。陳銘達指出，2020年伊始全球即面臨新型冠狀病毒疫情擴散之危機，防疫成為各國政府最重要的課題。財經專家均預測，各國經濟及產業鏈將受到極大衝擊，國內室內設計產業也不例外。因此本場趨勢座談因應新型冠狀病毒蔓延之現況，邀請與會學者專家由室內設計師、室內設計產業界、公共衛生防疫觀點探討室內設計產業因應對策，進而預測2020年國內外室內設計產業之趨勢發展，共謀對策。各與會代表發言熱烈，為新型冠狀病毒疫情威脅下之台灣室內設計產業提出建言與方案，座談會歷時二小時圓滿落幕。

※本文由《時尚家居》雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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