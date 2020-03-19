一場聚餐「7人中鏢」！美家庭「3人6天內」先後死亡　還有20幾人隔離中





▲新冠病毒。（圖／路透社）

記者黃心瑀／綜合報導

美國新冠肺炎疫情不段升溫，近日又傳出有一家庭在3月時進行聚餐活動，其中73歲的媽媽格瑞絲（Grace Fusco）在確診新冠肺炎後，於本月18日死亡，不過她不知道的是，自己的大兒子跟女兒早她幾步離開這世上，而原因竟然也是因為新冠肺炎；目前一家人當中除了已經有3人死於新冠肺炎，還有4人也確診病並且住院治療中，其中3人處於危急狀態。

新冠肺炎的感染力有多強，似乎能從格瑞絲一家的狀況看的出來。綜合外媒報導，這起傳染事件發生在美國紐澤西州，格瑞絲與親戚在本月進行了一次晚餐聚會，隨後她的55歲的女兒瑞塔（Rita Fusco-Jackson）於13日時死亡，並被診斷出患有新冠肺炎。

格瑞絲的大兒子卡麥（Carmine Fusco）則是在確診之後，早媽媽幾個小時的時間離世，格瑞絲也在18日時不幸身亡，但令人感到唏噓的是，格瑞絲直到死後都不知道自己的小孩跟自己同樣死於新冠肺炎；而參加晚餐聚會的家庭成員當中，有4人也遭到確診病且住院治療當中，其中有3人情況十分危急，還有將近20名其他有接觸史的親屬遭到隔離。

報導中指出，明尼蘇達大學傳染病研究與政策中心主任邁克爾•（Dr. Michael Osterholm）表示，這場疫情可能會持續12到18個月，導致這個疾病流行的主要因素有兩個，其一是沒有症狀的感染者很容易會將病毒傳染給其他人，其二則是美國對於新冠肺炎篩的問題。此外，專家甚至還發出警告，不管身體有沒有不舒服，都應該與他人保持約2公尺遠的距離，以及避免社交聚會。