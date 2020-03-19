SOD推線上免費看急喊卡！　驚傳個資外洩「網站關閉維修中」

▲片商SOD放送200支AV免費看。（圖／翻攝自推特）

記者康心禹／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐，日本知名AV片商Soft On Demand（SOD）為了應援民眾在家防疫，13日宣布釋出200支AV免費收看，消息一出讓網友嗨翻！沒想到現在卻傳出部分使用者在瀏覽時發現，個人頁面上竟出現其他人的帳號和瀏覽紀錄，涉及密碼及信用卡資料外洩的問題，SOD目前已緊急關閉線上服務。

日本知名成人影片公司SOD在13日舉辦了「自宅待機應援！0 元收聽活動」活動，為了因應新冠肺炎，從13日到31日止，只要進入活動網頁註冊成為會員，就可以用0元的價格購買約200部成人影片，消息一出讓眾多宅男們擠爆活動網頁。

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沒想到如今據日媒指出，有使用者最近在瀏覽網站時發現有資訊外洩的情況，頁面上竟然能看到其他人的帳號和瀏覽紀錄，涉及個資外洩的問題。對此SOD表示，已經知道這樣的狀況，先採取緊急關閉線上服務的措施，目前還不知道網站何時會重新開啟。

除了SOD之外，知名成人網站Pornhub為了鼓勵義大利人隔離期間能夠乖乖待在家中，開放當地人「高級帳號可免費觀看一個月」的超佛心服務。