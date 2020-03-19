伊朗歡慶新年　最高領導人將特赦10000名囚犯

▲伊朗最高領導人將在新年時赦免10000名犯人。（圖／達志影像／美聯社）

記者范姜士航／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，伊朗17日從監獄暫時釋放包括政治犯在內的8.5萬受刑人，伊朗司法部長伊斯馬利（Gholamhossein Esmaili）隔日向國家電視台表示，最高領導人將會週五伊朗新年時先行特赦其中10,000名囚犯，獲得特赦的人不需要再返回監獄，獲赦的囚犯中有一半會是刑期低於5年且違反國家安全相關的人，這是伊朗前所未有的案例。

根據聯合國人權事務特別報告員雷曼（Javaid Rehman）在1月份提交人權理事會的報告，伊朗共監禁18萬9500人，其中可能包含數百人是在11月的反政府抗議活動期間或之後被捕，而隨著新冠肺炎爆發，促使聯合國與美國呼籲伊朗將政治犯從監獄中釋放出來，其中包含數十名雙重國籍及外國人。

美國政府更嚴正警告伊朗，若任何美國公民因新冠肺炎在伊朗監獄中喪命，將會追究伊朗政府的責任。

▲伊朗是中東地區新冠肺炎疫情最嚴峻的國家。（圖／路透）

過去幾年，伊朗的精英革命衛隊逮捕了數十名雙重國籍的國民及外國人，包括美國、英國、加拿大、澳洲、奧地利、法國、瑞典、荷蘭和黎巴嫩的公民，伊朗政府拒絕承認因政治理由逮捕人民，聲聲這些人是從事間諜活動。

伊朗於2019年6月釋放擁有美國永久居留權的黎巴嫩商人Nizar Zakka，也釋放因間諜罪被關押三年的美國公民王希悅，維權人士指責伊朗藉由逮捕一些雙重國籍的人，試圖逼迫其他國家讓步，換取美國釋放監獄中關押的數十名伊朗人，而這些關押於美國的伊朗人主要是因為違反美國對伊朗核計劃施加的制裁。