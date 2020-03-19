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LINE應援疫情！升級「分享螢幕畫面」功能　因應200人視訊會議需求

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▲LINE應援疫情！升級「分享螢幕畫面」功能　因應200人視訊會議需求。（圖／翻攝LINE）

▲LINE全新升級「分享螢幕畫面」功能。（圖／翻攝LINE）

記者姚惠茹／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴散，並隨著疫情發展，衍生遠距溝通的需求，LINE今（19）日宣布視訊通話中的「分享螢幕畫面」功能，從原本只能一對一，全新升級為最多可支援達200人同時進行視訊會議的功能，也就是跟LINE視訊通話的人數上限一致。

LINE台灣表示，近期全球受到疫情影響，不能去公司、不能去上課、不能辦聚會的情況以光速持續增加，LINE希望運用科技的力量，來應援這些遠距溝通的需求，因此全新升級LINE電腦版5.23.0「分享螢幕畫面」功能。

LINE台灣說明，全新升級功能不用額外安裝新的軟體，直接使用LINE即可開啟多人視訊會議，只是要分享螢幕畫面的人一定要用電腦版，其他沒有要分享螢幕畫面，頂多發言或參與討論的人，可以使用電腦版或手機版。

▲LINE應援疫情！升級「分享螢幕畫面」功能　因應200人視訊會議需求。（圖／翻攝LINE）

▲LINE升級「分享螢幕畫面」功能，可直接開簡報討論會。（圖／翻攝LINE）

LINE台灣舉例，像是遠距教學，可以由老師將教材分享到螢幕畫面，同學們可用電腦或手機觀看或提問，或是取代實體聚會，像是社團活動、小組討論，也可以改用LINE視訊通話來進行，甚至是遠距工作，直接透過LINE視訊通話開簡報討論會議。

實際操作方式，首先要更新LINE電腦版到5.23.0版本或以上，然後確認等等要進行會議的成員，已經先加好在一個群組裡後，撥打LINE視訊通話，撥通後由分享者點選畫面左下角的「分享螢幕畫面」圖示，並選擇要分享哪個螢幕，就可以開始進行多人視訊會議。

LINE台灣提醒，「分享螢幕畫面」的視訊會議需要好的網路連線品質，然後參與會議的成員可以關閉靜音，留給主要簡報者說話即可，還可以開啟濾鏡來一鍵模糊背景，不用擔心環境雜亂，只是簡報者在分享畫面之前，記得把電腦桌面清理乾淨，以免被看到其他的資訊。

▲LINE應援疫情！升級「分享螢幕畫面」功能　因應200人視訊會議需求。（圖／翻攝LINE）

▲視訊會議撥通後，可以點選畫面左下角的「分享螢幕畫面」圖示。（圖／翻攝LINE）

▲LINE應援疫情！升級「分享螢幕畫面」功能　因應200人視訊會議需求。（圖／翻攝LINE）

▲接著點選要分享哪個螢幕，即可召開簡報會議。（圖／翻攝LINE）

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