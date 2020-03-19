台中好市多開門前就排爆！全台網友「曝慘況」一片哀號　中壢店肉品區超空

▲光看就覺得排隊好累。（圖／原PO授權提供）

記者張嘉晏／綜合報導

新冠肺炎在台灣的確診數擴大至三位數，《ETtoday新聞雲》記者今早實際到高雄好市多走訪，直擊滿滿人潮塞爆賣場，連結帳櫃檯都看不到。然而不只高雄，全台各地網友亦是一片哀號，例如桃園中壢店肉品區已經空了一片、台中店在營業前就已經有大批消費者在外排隊等待。

有網友在臉書「COSTCO 好市多 消費經驗分享區」貼出台中店外頭的排隊景象，只見台中好市多在10點前、賣場尚未營業的時候，外頭就已經累積了大條人龍排隊等待進場，隊伍還延伸至賣場外的人行道。

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拍攝照片的民眾向《ETtoday新聞雲》表示，他原本想前往賣場購物，無奈看到這個可怕的人數，只好立刻打消念頭了。

貼文一出，留言立刻被刷爆，各地網友紛紛哀號分享分店現況。有網友表示中和店的消費者擠在走道排推車，桃園中壢店的網友則是貼出肉品區空蕩蕩的模樣，桃園南崁店的結帳人潮也已經累積至賣場最內部的生鮮區。

▲▼ 桃園店實況。（圖／翻攝自好市多商品經驗老實說）

還有網友稱，昨日到好市多購物時就已經排爆，因此他只好採取「一人推推車排隊、一人到處拿商品丟購物車」的方式，否則光是排隊就要排上一個小時。

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