好市多衛生紙用過回不去？「一原因」網戰翻：車內抽最可怕　業者回應了

▲好市多自有品牌科克蘭3層抽取衛生紙。（圖／記者蕭筠攝）



記者蕭筠／台北報導

美式賣場好市多（Costco）進軍台灣多年，每每推出限量商品總掀起搶購潮，其中，榮登「明星商品」冠軍寶座的絕對是這款好市多自有品牌「科克蘭（Kirkland）3層抽取衛生紙」，可是被不少人大讚用過就回不去，不過近期卻有忠實粉絲PO文表示：「 科克蘭衛生紙其實沒那麼神。」一個原因就讓網友戰翻，掀起熱烈討論。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文透露，自己這幾年雖是科克蘭衛生紙忠實顧客，但認為「 科克蘭衛生紙其實沒那麼神。」他稱讚該款衛生紙真的很舒服，用過後會回不去，無奈每次一抽棉絮就滿天飛，必須馬上開窗戶、空氣清淨機，而近期因新冠肺炎疫情造成缺貨潮，他嘗試了不少它牌衛生紙，「雖然真的沒科克蘭那麼厚（使用真的有差），最起碼感覺棉絮也沒那麼多。」

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貼文一出立刻掀起熱烈討論，不少網友有同感表示「推！一抽真的滿天飛，在陽光下更加明顯」、「棉絮的問題真的讓人頭痛」、「棉絮超多的，每次在車上抽衛生紙，感覺車內在下雪」、「在車內抽他們家的衛生紙真的很可怕，仔細看那棉絮根本多到一個誇張」，也有人質疑品質問題「感覺最近有偷料，最近才買，沒有之前紮實了，用起來感覺開始差了一點點，不過也有網友說「我沒感覺有棉絮耶」、「用過科克蘭真的回不去」。

對此，好市多行銷企劃部副總經理王友玫回應表示，科克蘭衛生紙每日都持續供貨中，「可能是會員來得比較晚，衛生紙已售完。」而目前每周提供的衛生紙生產量僅在全台門市賣場販售，線上購物部分暫時停止供應；至於網友質疑品質似乎較差的部分，王友玫則強調衛生紙製作SOP都是一模一樣。