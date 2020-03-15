防疫大作戰　移民署與慈濟打造健康防護罩

圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

新型冠狀病毒疫情未歇，防疫不僅是台灣人的事情，生活在這塊土地上的外來人口，包括外籍學生、移工及配偶，也都應該注意、落實防疫政策，保護自己也保護他人安全，佛教慈濟慈善事業基金會得知移民署服務站往來接觸許多外來人口，3月13日下午捐贈1千片口罩，提供移民署台中市第一服務站同仁公務執勤使用。

移民署為外來人口人流管理單位，服務站第一線的櫃台工作人員每天接觸來自世界各地的民眾，在疫情期間為保護自己、保護民眾，配合政府防疫措施，除了在入口處設置體溫量測站及提供酒精供洽公民眾消毒雙手外，也提醒民眾來站辦理證件時戴上口罩，保護自己也保護他人。

▼移民署台中市第一服務站3月13日舉辦家庭教育課程，傳遞防疫衛教課程，並透過通譯人員說明。

移民署台中市第一服務站3月13日舉辦家庭教育課程，向新住民介紹口罩的正確使用方式、預防病毒感染正確消毒清潔方式，透過越南籍、印尼籍通譯人員，以新住民母語說明，邀請新住民一起加入防疫作戰的陣線。

在口罩有限的情況下，慈濟慈善事業基金會捐贈1千片口罩供移民署台中市第一服務站同仁公務執勤使用，一起防疫作戰保民安康做大愛。

台中慈濟志工代表慈濟基金會前往贈送口罩，慈濟志工葉志忠致詞讚嘆移民署同仁用心防疫，這段期間為了保護民眾的健康，增加許多防疫工作，更用心照顧新住民，規劃衛教課程傳遞防疫資訊。慈濟志工葉志忠表示，希望透過一點力量，作為政府防疫後盾。

▼台中慈濟志工葉志忠代表致詞，希望透過一點力量，作為政府防疫後盾。

移民署中區事務大隊大隊長林宏恩表示，防疫視同作戰，防疫做得好，生命才能保，非常感謝在疫情的關鍵時期，佛教慈濟慈善事業基金會本著大愛精神情義相挺，協助移民署服務站一線同仁建構安全防線，目前中區事務大隊底下所轄服務站、專勤隊及收容所均定期消毒，以保護同仁及民眾之安全，關鍵時刻，多一份細心，就少一份傳染風險，政府民間做伙防疫，移民署與慈濟一起做大愛，保民安康，讓全民更放心。

▼移民署中區事務大隊副大隊長游光燦感恩慈濟協助一起防疫。