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指揮中心盼留學生盡可能留當地　趙少康怒拍桌「什麼政府！」

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▲▼對於指揮中心盼留學生留在當地，趙少康氣到拍桌。（圖／翻攝YOUTUBE《少康戰情室》）

▲對於指揮中心盼留學生留在當地，趙少康氣到拍桌。（圖／翻攝YOUTUBE《少康戰情室》）

記者黃巈禾／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，歐美也成為重災區，在歐美的台灣留學生因停課，湧現返回台灣的人潮。指揮中心17日表示，盼留學生盡可能留在當地。對此，媒體人趙少康氣到拍桌並直言「什麼政府嘛！」

中央流行疫情指揮中心17日舉行記者會說明最新疫情狀況，對於是否呼籲海外留學生趕快回來台灣？指揮中心疫情監測組組長周志浩認為，依指揮中心的立場看來，搭飛機不見得安全，風險可能更大，因此，呼籲留學生盡可能留在當地，且別到擁擠場所，同時保護好自己。

趙少康在18日播出的政論節目《少康戰情室》中表示，政府現在應該加強，譬如說跟華航、長榮講說，盡量跟當地國協商，要把人接回來，做不成，當地國不同意也是一回事，「你不要說都不要回來了，你們通通在當地啦！自生自滅好了啊！自己躲起來，自己做好防疫工作，什麼政府嘛！」

對於留學生返國及醫藥費用等事宜，指揮官陳時中18日在記者會進一步說明，留學生返國需居家檢疫、住在家裡，若留學生無家可歸才會考慮集中檢疫，或由地方安排檢疫，回國不能增加社會負擔，留學生家裡要做好準備，呼籲家長不要放掉照顧責任，讓學生在家可適當隔離。

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