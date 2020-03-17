確診者都是「有錢有閒年輕人」！趙少康怒轟：自找的，請自付醫藥費

▲資深媒體人趙少康認為，最近國內這些境外移入的確診者，多具有「有錢、年輕、有時間出去玩」3項特質，應該要自付醫藥費，不能占健保資源。（圖／資料照片）

圖文／CTWANT

台灣新冠肺炎疫情未見消退，過去兩天新增的14例確診個案中，全部都是境外移入而來，資深媒體人趙少康在《鄉民來衝康》節目中討論到此事，他指出，這些確診案例大多具有「有錢、年輕、有時間出去玩」3項特質，國內都已經宣布旅遊警示，但有些人還是執意出國，提議以後出國染病回來的，健保的相關費用，由這些人自己付。

趙少康在節目中提到，他觀察最近確診案例，大多符合「有錢、年輕、有時間出去玩」等3項特質，幾乎都是上流社會階層，像是案59是高中生，「沒有錢能到希臘去搞2個月嗎，怎麼可能不用打工去玩啊」。

趙少康並提到，撇開到東南亞國家旅遊的人不說，去歐洲一趟一去就是十幾天，旅費少說十幾萬元起跳，「你既然有錢你自己付健保費」。他更舉例案54，騙公司去日月潭玩，結果跑去北海道，把金融圈搞得人心惶惶，對於這些在防疫時期，還執意出國最後染病者，趙少康說，這些人既然有錢出國，應該要自己負起相關的醫療費用；他認為這些人應該不能用健保，「自己付錢，自己負責，你自己找的嘛！」

更多 CTWANT 報導

女星被隔離在家！願獻身「大戰一夜」求新冠肺炎解藥 激勵科學家

義大利人的堅持！ 超市冰櫃剩「它」滯銷：寧死不屈

台灣將宣布禁止入境？ 陳時中鬆口：幾乎了