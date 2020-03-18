桃園舊火車站拆除工程啟動　舊月台上棚架為列管文化資產　

▲桃園火車站是全國第二大車站，每日進出站人數超過5萬人。（圖／捷運局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

全國第二大車站的桃園火車站，配合捷運綠線G07車站的工程施作，19日起展開拆除工程。市府捷運局表示，台鐵桃園火車站舊站拆除工程，規劃分「月台舊有棚架」及「桃園火車站舊站體」兩個階段拆除，施工期間旅客進出站位置不變，並會強化周邊的安全防護措施。

▲桃園火車站舊月台上的棚架，為列管文化資產。（圖／捷運局提供）

捷運局局長陳文德表示，捷運綠線G07車站施工為綠線GC03標潛盾地下段工程的要徑及重要工程之一，主體工程施工前，必須先進行台鐵桃園站舊站的拆除，因舊月台上的棚架為市府文化局列管之文化資產，為保護與台鐵舊站體緊鄰的棚架，拆除計畫分階段執行。

▲桃園舊火車站拆除工程將啟動，配合捷運綠線G07車站工程施作。（圖／捷運局提供）



3月19日起優先拆除站體內一、二月台舊有的鋼棚架，拆除後的棚架利用枕木墊高、透氣防水布覆蓋及泡棉防撞做適當保存，部分棚架將移置桃園軌道願景館，重現1950年代台鐵利用日治時期原有鐵軌製作棚架的工藝，至於桃園火車站舊站體將於4月27日進行拆除，施工期間將設置圍籬區隔，但不影響旅客進出站動線，拆除區域規劃設置防護網，行人動線與計程車排班區也有防撞導桿設置，維護行人安全。

而有關站區內文化資產試掘工作，因在舊有軌道區發現疑似古物，經文化局會勘結果，將於特定區域持續進行試掘計畫作業，不影響舊火車站拆除施工。

捷運局強調，捷運綠線G07站為捷運綠線、棕線及鐵路地下化交會的共構車站，具轉運功能，站體面積大，且深挖超過40米，未來工程施作期間難免造成不便，請市民朋友體諒，未來將透過滾動式的交通維持計畫，盡量降低對車站周邊以及進出站旅客的影響。

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