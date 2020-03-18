旅遊安全宣導高跟鞋教堂登場　今年增加防疫宣導

▲2020年旅遊安全宣導週「開心遊平安歸記者會於布袋高跟鞋教堂舉辦。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處18日在布袋高跟鞋教堂，舉辦「2020年旅遊安全宣導週―開心遊平安歸」記者會，實施期間從3月15日起到21日止。期望藉由旅遊安全的宣導、加強檢查旅遊安全相關設施，並營造安全的旅遊環境，讓民眾具備旅遊安全意識。

交通部觀光局從2017年 3 月起，開始實施旅遊安全宣導週活動，藉以強化國人的旅遊安全意識。為因應武漢肺炎，今年旅遊宣導也特別加強防疫觀念，包含景點的消毒、入內量體溫等；嘉義縣的觀光從業人員及旅宿業者，也都已加強防疫工作，落實勤洗手、帶口罩等衛生措施。

▲2020年旅遊安全宣導週「開心遊平安歸。（圖／記者翁伊森翻攝）

雲嘉南濱海國家風景區管理處長徐振能指出，今年旅遊安全作為措施共有4大項，分別有安全宣導、旅遊教育宣導、自我檢視、行的安全；但由於疫情，今年更特別強化防疫安全觀念。

▲真雲林閣掌中劇團針對旅遊安全進行宣導。（圖／記者翁伊森翻攝）

徐振能說明，在教育宣導方面，邀請真雲林閣掌中劇團針對旅遊安全設計內容，預定4到6月在雲嘉南轄區內國小，進行３場旅遊安全教育宣導。透過逗趣的表演，讓學童及家長參與旅遊安全宣導，並從小就能建立安全旅遊觀念。

此外，在設施自我檢視工作方面，雲管處也會邀集專家學者及無障礙團體，規劃４到5月間辦理通用設計的踩線行程，全面檢據點通用設施完善率，將意見作為日後改善依據，營造安全旅遊無障礙的環境。

翁章梁表示，交通部連續三年舉辦旅遊安全宣導週，除了提醒地方政府了解旅遊景點安全性是否足夠，消費端也需要有基本的旅遊安全概念及水準。

18日上午，縣長翁章梁、議員蔡瑋傑、海巡署第五巡防區指揮部部主任胡文雄、海巡署中區分署第四巡岸隊邱仁道，以及雲嘉南各業界代表等，皆到場支持旅遊安全宣導。徐振能說，旅遊安全不僅是需要靠平日例行性安全巡查工作，以及防護演練外，更重要的是要持續強化推動各項旅遊安全作為。

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