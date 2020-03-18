屏東縣國中技藝競賽　南榮戴鴻銘獲文書處理第1名

▲屏東縣108學年度國中技藝競賽，崁頂鄉私立南榮國中成績優異 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣108學年度國中技藝競賽日前在內埔農工、民生家商分別進行學科與術科競賽，競賽成績18日公布；崁頂鄉私立南榮國中成績優異，引人矚目。

這項競賽，在3月12、13日兩天進行，成績今天出爐，其中南榮國中商業與管理職群學生戴鴻銘參加中英文書處理，自全縣31位參賽者中脫穎而出，榮獲第1名。餐旅職群學生陳政宇、賴羿辰、李宜靜參加廚藝製作，自38組參賽隊伍中獲得團體第4名。

戴鴻銘說，原本對於參賽並沒有太大意願，但在導師與指導老師的鼓勵下，調整心態並全力以赴，最終獲得亮眼成績。廚藝製作採三人一組進行比賽，參賽同學之間必須分工合作；陳政宇表示：平常在家就會幫忙下廚，集訓期間我們都會互相督促，把剩下的材料帶回家繼續練習，能得名真的很開心。

南榮國中技藝課程採抽離式上課，參與技藝競賽的學生除了每週4下午參加3小時的技藝課程之外，寒假及賽前校方特別規畫密集的培訓。

得知獲獎消息後，輔導室劉文君主任特別感謝合作學校老師的用心指導，並表示，學生在校已學習一學期，這次參加技藝競賽是為了驗收學習成果，志在參加，也希望獲得肯定，終於如願！更期待學生們透過技藝課程努力耕耘，培養正確的態度，找到未來升學、就業的方向。

►神級保濕