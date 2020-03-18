　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

屏東縣國中技藝競賽　南榮戴鴻銘獲文書處理第1名

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲屏東縣108學年度國中技藝競賽，崁頂鄉私立南榮國中成績優異 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣108學年度國中技藝競賽，崁頂鄉私立南榮國中成績優異 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣108學年度國中技藝競賽日前在內埔農工、民生家商分別進行學科與術科競賽，競賽成績18日公布；崁頂鄉私立南榮國中成績優異，引人矚目。

這項競賽，在3月12、13日兩天進行，成績今天出爐，其中南榮國中商業與管理職群學生戴鴻銘參加中英文書處理，自全縣31位參賽者中脫穎而出，榮獲第1名。餐旅職群學生陳政宇、賴羿辰、李宜靜參加廚藝製作，自38組參賽隊伍中獲得團體第4名。

戴鴻銘說，原本對於參賽並沒有太大意願，但在導師與指導老師的鼓勵下，調整心態並全力以赴，最終獲得亮眼成績。廚藝製作採三人一組進行比賽，參賽同學之間必須分工合作；陳政宇表示：平常在家就會幫忙下廚，集訓期間我們都會互相督促，把剩下的材料帶回家繼續練習，能得名真的很開心。

南榮國中技藝課程採抽離式上課，參與技藝競賽的學生除了每週4下午參加3小時的技藝課程之外，寒假及賽前校方特別規畫密集的培訓。

得知獲獎消息後，輔導室劉文君主任特別感謝合作學校老師的用心指導，並表示，學生在校已學習一學期，這次參加技藝競賽是為了驗收學習成果，志在參加，也希望獲得肯定，終於如願！更期待學生們透過技藝課程努力耕耘，培養正確的態度，找到未來升學、就業的方向。

►神級保濕

ET快訊
機場被攔11例皆有症狀！女紐約返台發燒38.4度　 莊人祥：
滯武漢台商想回台！要求取消「註記管制」陳時中不同意
19日限制「非台籍人士」入境　外交部8點Q＆A一次看
LIVE／外交部緊急記者會　限制「非台籍人士」入境
台灣首見美國境外移入新冠肺炎！留學生返台機場攔截採檢
案83法國籍旅客「4天都在台北市」　莊人祥：跑觀光客行程
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

青年關懷、深耕地方　南投青年組隊居家服務關懷獨居長者

水清魚現！　台南永續海洋開創水域新價值

與善牧一齊幫助監護兒　社會局幫圓夢成家

屏東縣國中技藝競賽　南榮戴鴻銘獲文書處理第1名

台南超前部署社區據點防疫　關懷長輩確保身心健康

恆春旅遊醫院計畫2021年竣工　目前卻還未招標…偏鄉醫療惹議

台南市贈送巡守隊護目鏡　社區巡守防疫無漏洞

雲林植樹活動贈樹苗　1200株苗木免供民眾費領取

女造型師陳詩佩轉型務農種鳳梨　祖傳三代真功夫

嘉義婦胸悶昏倒火車站　有心臟病及高血壓病史需監控

里長揪團遊西班牙！返台鞠躬道歉　哽咽訴收恐嚇威脅：有人叫我去死

新北里長機場喊「會去防疫旅館」　卻坐小黃回家...里民傻眼：能怎辦

包車帶法國爸媽「北海岸一日遊」大嗑台灣道地美食！最愛茶葉蛋

控制篩檢量營造「疫情假象」？　陳時中罕見怒駁記者：這樣說不公平

楊志良受邀到高雄擔任防疫總顧問 批禁師生出國違憲：他們講了就算？

兒被隨機殺死！父淚「要判死刑」　律師分析：恐只關3年半就出來

吳尊遭老婆吐槽：太囉嗦了！　為哄她浪漫送出「一朵玫瑰花」

頭份三寶越雙黃線逆向超車！　下秒遇魔王「倒退嚕」超悲劇

《青春有你2》蔡卓宜離婚飽受輿論淚崩　Ella打氣：誰說女生只有一種樣子！

魔術師「穿透下爪」取走戰利品！網紅驚拍玻璃：爪子直接飛出來

青年關懷、深耕地方　南投青年組隊居家服務關懷獨居長者

水清魚現！　台南永續海洋開創水域新價值

與善牧一齊幫助監護兒　社會局幫圓夢成家

屏東縣國中技藝競賽　南榮戴鴻銘獲文書處理第1名

台南超前部署社區據點防疫　關懷長輩確保身心健康

恆春旅遊醫院計畫2021年竣工　目前卻還未招標…偏鄉醫療惹議

台南市贈送巡守隊護目鏡　社區巡守防疫無漏洞

雲林植樹活動贈樹苗　1200株苗木免供民眾費領取

女造型師陳詩佩轉型務農種鳳梨　祖傳三代真功夫

嘉義婦胸悶昏倒火車站　有心臟病及高血壓病史需監控

夜闖明星高中拍「男男」性愛影片…網驚「我們班！」　警鎖定3校外男變裝

滯台外國人強制出境？　外交部：疫情非不可抗力因素、簽證到期需出境

房東二度無預警漲租！　她被氣到「砸積蓄買房」：冬天電費還1960元

家防中心主任爆上班時間幽會　北市府：請政風單位了解

心情不好見高雄女走路上…屏東男拔鐮刀「狠砍見骨」！她狂噴血苦求：救我

隔離飯店坍塌「困70小時」　他獲救後「無所畏懼」：決心娶回女友

台積電明日除息　將影響加權指數蒸發21.55點

機場被攔11例「皆有症狀」！女紐約返台發燒38.4度　 莊人祥：採檢完先回家

東南亞最慘！馬來西亞今起「鎖國2週」防堵病毒　出入境全禁止

起步就發揮最大扭力！直擊MotoE廠車「EGO」高階性能跑車

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

地方熱門新聞

南部國立大學學生確診新冠肺炎

苗栗瘋傳確診封院！院方緊急回應

「桃園市旅遊地圖」讓您盡興玩

社工車卡爛泥一旁竄出眼鏡蛇　警助脫困滿身泥

鄭文燦視察口罩國家隊「瀧澤科技」

楊梅幸福水泥污染　環保局稽查開罰

排口罩發號碼牌被罵爆　藥局不發了

南部某大學出現疑似病例　台南市議長說話了

揪里民爽玩西班牙　新北里長接電話了

議員要求青埔新建案　施設天然氣管線

國中班際大隊接力錦標賽　南榮成績放異彩

環盟青年抗議　收到電話恐嚇　

想要找媽媽說話　屏警協助圓夢

台大雲林分院即日起進出一律大門查驗通關

更多熱門

相關新聞

國中班際大隊接力錦標賽　南榮成績放異彩

國中班際大隊接力錦標賽　南榮成績放異彩

2020年屏東縣國中7~9年級班際大隊接力錦標賽，3月17日在屏東體育場舉行，崁頂鄉南榮國中展現實力，在7年級部分從20隊中奪得第1名，將代表屏東縣參加全國賽；8年級則奪得 第2名；9年級則以一秒之差無緣晉級決賽。

屏東出現「茲卡」病毒確診個案　衛生單位急消毒

屏東出現「茲卡」病毒確診個案　衛生單位急消毒

萬丹鄉農會農民排隊搶購肥料　又是疫情謠言害的

萬丹鄉農會農民排隊搶購肥料　又是疫情謠言害的

謊報119整年超過4千通　屏縣消防局無奈！

謊報119整年超過4千通　屏縣消防局無奈！

屏東縣府配發防疫口罩高效率

屏東縣府配發防疫口罩高效率

關鍵字：

屏東縣國中技藝競賽南榮國中戴鴻銘文書處理

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

「在不瘋狂」成員解約「全團只剩他」　巴巴烙卡3年合約傻眼

外交部宣布19日0時起台灣限制外國人入境

快訊／新冠肺炎暴增23例

斯亞掰了吳宗憲公司「待3年圓夢了」經紀人回應

研究：O型血人群相對不易感染新冠肺炎

熊熊正牌男友曝光！爆1女沾5男

Popu Lady庭萱嫁陳柏霖倒數！8年戀修正果同居

團體夜闖台北明星高中　拍性愛片

與宋慧喬同時爆紅！她淪三級片女角

小鬼攤地…楊丞琳看傻：紅隊瘋了

伴郎確診！南部大學女碩士生參加婚禮「主動通報」

指揮中心：非本國籍人一律限制入境！

羅志祥爆秘籌婚禮！1原因周揚青斬8年情

即／NBA杜蘭特新冠確診！　籃網4人中鏢

20多歲無旅遊史本土個案　同住家人暫無症狀

更多

最夯影音

更多
里長揪團遊西班牙！返台鞠躬道歉　哽咽訴收恐嚇威脅：有人叫我去死

里長揪團遊西班牙！返台鞠躬道歉　哽咽訴收恐嚇威脅：有人叫我去死
新北里長機場喊「會去防疫旅館」　卻坐小黃回家...里民傻眼：能怎辦

新北里長機場喊「會去防疫旅館」　卻坐小黃回家...里民傻眼：能怎辦

包車帶法國爸媽「北海岸一日遊」大嗑台灣道地美食！最愛茶葉蛋

包車帶法國爸媽「北海岸一日遊」大嗑台灣道地美食！最愛茶葉蛋

控制篩檢量營造「疫情假象」？　陳時中罕見怒駁記者：這樣說不公平

控制篩檢量營造「疫情假象」？　陳時中罕見怒駁記者：這樣說不公平

楊志良受邀到高雄擔任防疫總顧問 批禁師生出國違憲：他們講了就算？

楊志良受邀到高雄擔任防疫總顧問 批禁師生出國違憲：他們講了就算？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面