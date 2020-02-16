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警騎車過路口遭三寶撞　警用機車噴飛...衰路人遭波及

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記者游宗樺／台北報導

台北市南港區15日晚間11時許，一輛警用機車行經玉成街225巷時，在玉成街190巷交叉路口遭一名女子所開的轎車從側面撞上，警用機車遭撞噴飛還波及一旁的路人，導致騎機車的警員及路人分別受到輕微擦挫傷，而警用機車右側車身破損。警方已在場拍照採證，將進一步釐清事故原因及肇事責任。

▲▼楊姓警員騎機車行經玉成街路口時，遭一輛轎車從側面撞上。（圖／記者游宗樺攝）

▲楊姓警員騎機車行經玉成街225巷路口時，遭一輛轎車從側面撞上。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼楊姓警員騎機車行經玉成街路口時，遭一輛轎車從側面撞上。（圖／記者游宗樺攝）

▲轎車車頭受損，保險桿脫落。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，36歲的郭姓女子開著紅色轎車行經玉成街190巷時，疑似因路口未減速，直直撞上自玉成街225巷出來的警用機車，福德派出所楊姓警員（25歲）當場連人帶車倒地，警員機車遭撞噴飛後還波及在旁走斑馬線的廖姓男子（39歲），當場倒地四肢挫傷，前往忠孝醫院救治後暫無大礙，而楊姓警員則是四肢輕微挫傷，所幸未有大礙。

▲▼楊姓警員騎機車行經玉成街路口時，遭一輛轎車從側面撞上。（圖／記者游宗樺攝）

▲郭姓女子（中）駕駛轎車行經路口，不慎撞到楊姓警員（右）。（圖／記者游宗樺攝）

遭撞的警用機車右側車身破損，地面留下一道刮地痕跡，而肇事轎車車頭破裂，車前保險桿脫落，引擎蓋鈑金破損。根據酒測警方已排除雙方駕駛酒駕，由於事發時警員正在進行交通取締勤務，有閃警示燈但沒開警報器，事故原因及責任已由交通隊警員在現場拍照採證，並調閱鄰近監視器來釐清。

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