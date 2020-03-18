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王浩密會扯案外案！怒控陳雪慧傳「內褲照」：她不是正常的女人

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記者楊亞璇／台北報導

台北市資深議員王浩遭周刊爆料與北市家暴防治中心主任陳淑娟人妻多次到某間大樓幽會。王浩18日上午出面指控前社會局長陳雪慧「挾怨報復」，並強調他沒有喬人事，並指媒體捕風捉影，她是前去一位離婚的個案住所協助。

▲▼王浩說明是和家暴中心主任一起去關心個案。（圖／記者楊亞璇攝）

王浩出示她與陳雪慧的對話，陳雪慧談到她離婚，傳給他一張露內褲的照片，並提到他與前夫的事情，王浩直指「她是什麼意思？」、「一個正常的女人會傳露內褲的照片給別人看嗎？」，陳雪慧還稱「包括11樓老男人們對你的看法，你不要太相信他們，我擔心你」。

王浩激動表示，「這位小姐，請你們好好看他給我的簡訊內容，她是一個正常人嗎？若是一個正常人，會做跟說兩件事是這樣大相逕庭？」

對於媒體指他將陳雪慧找到議會飆罵一頓，王浩出示對話強調，是陳雪慧主動要求向他報告預算，最後陳雪慧預算通過，他還向王浩感謝；對於喬人事案，王浩也在對話中表示，「你們升遷我也看看而已」。王浩也強調，「你覺得柯文哲會讓我管嗎？」

▲▼王浩說明是和家暴中心主任一起去關心個案。（圖／記者楊亞璇攝）

▲王浩說明是和家暴中心主任一起去關心個案。（圖／記者楊亞璇攝）

至於指幽會市府官員，王浩解釋，這是一位個案離婚了，有贍養費、監護權問題，請陳淑娟協助，原本建議她到大安分局立案，但是她不願意出門，不想事情讓大眾知道，婦人心情難以平復，而他自己請人幫忙，基於做人基本道理，應該接送陳淑娟。

對此，陳淑娟表示，王浩請她評估個案是否能求助，因為個案有情緒低落、自我封閉的想法，和議員兩人都是個別去的，先生也知道她去輔導個案。另至截稿前陳雪慧未接電話。

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