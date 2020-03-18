王浩指控傳「內褲照」　陳雪慧2點聲明：打擊我以掩飾關說人事案

▲前北市社會局長陳雪慧。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市資深議員王浩遭周刊爆料與北市家暴防治中心主任陳淑娟人妻多次到某間華廈幽會，王浩18日上午出面指控前社會局長陳雪慧「挾怨報復」，並指陳雪慧傳內褲照給他。對此，陳雪慧發聲明反擊，認為王浩打擊她，以掩飾關說社會局副局長人事一案。

陳雪慧聲明強調，第一，「王議員所提三張照片，為本人公開於FB分享之生活照。圖片下方皆有其他臉友閲讀及留言記錄。」第二，「本人當日心情低落，故過度曝露個人家庭隱私，是生命中的傷口，王議員以此打擊本人，掩飾個人關說社會局副局長人事一案，甚感遺憾。」

▲陳雪慧LINE內容。（圖／記者楊亞璇攝）

王浩出示她與陳雪慧的對話，陳雪慧談到她離婚，並提到他與前夫的事情，還傳給他一張露內褲的照片，王浩直指「她是什麼意思？」、「一個正常的女人會傳露內褲的照片給別人看嗎？」陳雪慧還稱「包括11樓老男人們對你的看法，你不要太相信他們，我擔心你」。



王浩激動表示，「這位小姐，請你們好好看他給我的簡訊內容，她是一個正常人嗎？若是一個正常人，會做跟說兩件事是這樣大相逕庭？」

對於媒體指王浩將陳雪慧找到議會飆罵一頓，王浩出示對話強調，是陳雪慧主動要求向他報告預算，最後陳雪慧預算通過，他還向王浩感謝；對於喬人事案，王浩也在對話中表示，「你們升遷我也看看而已」。王浩也強調，「你覺得柯文哲會讓我管嗎？」