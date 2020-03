蓬佩奧證實：美國國務院內多人確診新冠肺炎

▲美國國務卿蓬佩奧透露,國務院內已有數人感染新冠病毒。(圖/路透)

記者王佩翊/綜合報導

美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)17日證實,國務院有多名工作人員感染新冠病毒,他雖未說明具體數字,但強調是「一隻手可以數得出來」的少數,目前美國國務院也已經按照相關規定對院內確診人員進行處理,絕對不會影響國務院內部運作。蓬佩奧同時也指責,伊朗持續謊報疫情的發展,甚至像中國一樣將錯誤歸咎於美國。

根據CNN報導,蓬佩奧17日在美國國務院例行簡報會中透露,國務院內有少數員工確診新冠肺炎。他也強調,希望所有美國人能「遵守旅遊警告」,減少往返海外,而國務院仍會持續協助海外的美國公民。但事實上,日前曾有許多美國人抱怨,他們無法從海外獲得大使館的協助。

蓬佩奧表示,伊朗在新冠肺炎全球大流行之際,持續謊報疫情發展,試圖逃避解決問題,甚至試圖將疫情問題歸咎給美國。他說,新型冠狀病毒是殺手,而伊朗政府現在的行為就是個幫兇。此外,蓬佩奧在簡報會中,數次稱新型冠狀病毒為「武漢肺炎」,也被解讀為是要強調這一波大流行就是源自於中國。

The United States will be powerfully supporting those industries, like Airlines and others, that are particularly affected by the Chinese Virus. We will be stronger than ever before!