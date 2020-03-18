蓬佩奧證實：美國國務院內多人確診新冠肺炎

▲美國國務卿蓬佩奧透露，國務院內已有數人感染新冠病毒。（圖／路透）
記者王佩翊／綜合報導
美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）17日證實，國務院有多名工作人員感染新冠病毒，他雖未說明具體數字，但強調是「一隻手可以數得出來」的少數，目前美國國務院也已經按照相關規定對院內確診人員進行處理，絕對不會影響國務院內部運作。蓬佩奧同時也指責，伊朗持續謊報疫情的發展，甚至像中國一樣將錯誤歸咎於美國。
根據CNN報導，蓬佩奧17日在美國國務院例行簡報會中透露，國務院內有少數員工確診新冠肺炎。他也強調，希望所有美國人能「遵守旅遊警告」，減少往返海外，而國務院仍會持續協助海外的美國公民。但事實上，日前曾有許多美國人抱怨，他們無法從海外獲得大使館的協助。
蓬佩奧表示，伊朗在新冠肺炎全球大流行之際，持續謊報疫情發展，試圖逃避解決問題，甚至試圖將疫情問題歸咎給美國。他說，新型冠狀病毒是殺手，而伊朗政府現在的行為就是個幫兇。此外，蓬佩奧在簡報會中，數次稱新型冠狀病毒為「武漢肺炎」，也被解讀為是要強調這一波大流行就是源自於中國。
The United States will be powerfully supporting those industries, like Airlines and others, that are particularly affected by the Chinese Virus. We will be stronger than ever before!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 16, 2020
川普17日曾在推特上po文，稱華府將強力支持如航空業等，受到「中國病毒（Chinese Virus）」影響的產業，「我們將比以往更加強大！」引發網友爭論，而蓬佩奧也仍不改口，多次以「武漢病毒」、「武漢冠狀病毒」來稱呼，這引發中國大陸外交部發言人耿爽不滿，痛批龐佩奧的行為不尊重早就將「武漢肺炎病毒」正名為「新型冠狀病毒，COVID-19」的世界衛生組織，也汙名化中國武漢。