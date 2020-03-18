蓬佩奧證實：美國國務院內多人確診新冠肺炎

▲美國國務卿蓬佩奧透露，國務院內已有數人感染新冠病毒。（圖／路透）

記者王佩翊／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）17日證實，國務院有多名工作人員感染新冠病毒，他雖未說明具體數字，但強調是「一隻手可以數得出來」的少數，目前美國國務院也已經按照相關規定對院內確診人員進行處理，絕對不會影響國務院內部運作。蓬佩奧同時也指責，伊朗持續謊報疫情的發展，甚至像中國一樣將錯誤歸咎於美國。

根據CNN報導，蓬佩奧17日在美國國務院例行簡報會中透露，國務院內有少數員工確診新冠肺炎。他也強調，希望所有美國人能「遵守旅遊警告」，減少往返海外，而國務院仍會持續協助海外的美國公民。但事實上，日前曾有許多美國人抱怨，他們無法從海外獲得大使館的協助。

蓬佩奧表示，伊朗在新冠肺炎全球大流行之際，持續謊報疫情發展，試圖逃避解決問題，甚至試圖將疫情問題歸咎給美國。他說，新型冠狀病毒是殺手，而伊朗政府現在的行為就是個幫兇。此外，蓬佩奧在簡報會中，數次稱新型冠狀病毒為「武漢肺炎」，也被解讀為是要強調這一波大流行就是源自於中國。

The United States will be powerfully supporting those industries, like Airlines and others, that are particularly affected by the Chinese Virus. We will be stronger than ever before! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 16, 2020

川普17日曾在推特上po文，稱華府將強力支持如航空業等，受到「中國病毒（Chinese Virus）」影響的產業，「我們將比以往更加強大！」引發網友爭論，而蓬佩奧也仍不改口，多次以「武漢病毒」、「武漢冠狀病毒」來稱呼，這引發中國大陸外交部發言人耿爽不滿，痛批龐佩奧的行為不尊重早就將「武漢肺炎病毒」正名為「新型冠狀病毒，COVID-19」的世界衛生組織，也汙名化中國武漢。