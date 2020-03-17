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防入境客留假資料！即起當場撥手機確認　「線上4步驟」能快速通關

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▲▼防疫,機場,口罩,出境,入境,交通,旅客,桃機,出國,流感,健康聲明書,武漢肺炎,新冠肺炎。（圖／記者李毓康攝）

▲桃機公司建議，入境旅客可多使用線上填寫「旅客入境健康聲明暨居家檢疫電子化系統（入境檢疫系統）」。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

配合中央流行疫情指揮中心政策，入境旅客依出發地不同，均需填寫「健康聲明卡」或「旅客入境健康聲明暨居家檢疫通知書」。為避免手寫字跡潦草不易辨識，或留下無法聯絡上本人的通訊資料，自15日起，入境桃園國際機場旅客，現場工作人員會協助於收單處登打居家檢疫通知書，並確認旅客提供手機號碼無誤。

近來發生多起入境旅客在後續居家檢疫、隔離期間失聯的狀況，據了解，先前收了入境聲明卡紙本後，登錄資料時間較長，有時也有發生字跡潦草看不懂的狀況。為避免這樣狀況頻頻出現，影響後續聯繫，自15日起，在入境通關時，桃園機場現場工作人員會直接在收單處登打居家檢疫通知書，也設置電話，會直接撥給旅客，確認手機號碼無誤。

請繼續往下閱讀...

隨著國際旅遊疫情第三級區日漸增加，入境人數眾多，桃園機場公司呼籲，入境旅客多加利用線上填寫「旅客入境健康聲明暨居家檢疫電子化系統（入境檢疫系統）」，透過「掃描QR Code、輸入資料、接收簡訊、出示手機」簡單4步驟就能完成，以節省現場登打時間、加快入境通關效率。

▲▼入境檢疫系統首頁，旅客可於系統內填寫健康資料。（圖／桃機提供）▲▼入境檢疫系統首頁，旅客可於系統內填寫健康資料。（圖／桃機提供）

▲入境檢疫系統首頁，旅客可於系統內填寫健康資料。（圖／桃機提供）

凡持有國內各電信業者手機門號之旅客，可依下列4步驟進行：

1.可在出發地機場至航空公司櫃台報到時，掃描QR Code，進入「入境檢疫系統」，利用登機前候機時間，或於航機抵台後沿路亦有宣導海報供旅客掃瞄網址

2.進入系統輸入健康資料

3.經過資料比對，健康申報憑證將經由簡訊自動發送

4.待旅客入境檢疫時，只要出示手機憑證畫面，即可加快速度，以節省旅客寶貴的時間

入境檢疫系統網址：https://hdhq.mohw.gov.tw/

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