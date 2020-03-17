水果店散熱裝風扇短路釀火警　老闆娘吃官司！告發4房東結果出爐

▲水果店老闆娘指控房東一直不處理漏電問題，導致店內因電器走火釀災。（示意圖與本案無關／CFP）

記者劉昌松／台北報導

台北市金華街1間水果行去年發生火警意外，店內生財器具燒毀，房子都被燻黑，火警鑑定因電器走火釀災，將許姓水果行老闆娘依公共危險罪移送法辦，許女到案告發也在附近經營知名小吃店的4名房東，早知道電路有問題、會漏電，卻都不處理，結果檢察官調查認為，這場火警沒有損害到建築本體，也沒有波及周遭，將5人都處分不起訴。

許姓女老闆在金華街租了間轉角店面賣水果，兼賣新鮮果汁，為了保鮮，店內冰櫃隨時都在運轉，每天打烊後拉下鐵門，室內溫度就會上升，為了確保冰箱散熱，因此在天花板加裝散熱扇，沒想到就是因為這個散熱扇電線走火，在深夜引起火災，所幸警消到場迅速撲滅。

許女被移送失火燒燬建物罪，許女的律師表示，許女早就跟房東反應過漏電問題，房東卻從未處理，追加告發金山南路上經營知名傳統小吃店的第二代房東共4人。不過檢察官調查認為，這場火災僅燒掉店內動產，沒有燒燬水果店的建築本體，不構成失火燒燬建物罪，也沒波及鄰居，並無致生公共危險，因此將5人都不起訴。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

隨機捅人直播主自稱有3人格 「1刀深入臟器」解剖鑑定最快月底出爐

南港藥師遭逼下跪磕頭疑雲 檢勘驗監視器「有畫面沒聲音」

HowHow穿警服拍洗髮精業配挨控 檢認證：知名YouTuber的廣告創意呈現