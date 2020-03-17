帶團遊西班牙被罵爆　新北女里長認錯：很抱歉造成軒然大波

記者羅婉庭／新北報導

針對新北市中和區瓦磘里里長林綺芳帶團遊西班牙，新北市民政局長柯慶忠17日上午表示，林綺芳請民政局代為轉達，她很抱歉造成大家的困擾與軒然大波，因為她在國外通訊不方便，無法及時對外說明詳情。

▲新北市民政局長柯慶忠說明里長帶團出國最新狀況 。（圖／記者湯興漢攝）

柯慶忠表示，民政局在16日晚間、17日上午都有聯繫林綺芳，目前該團從西班牙前往杜拜轉機後目前已抵達曼谷，將會在今天下午抵達台灣。林綺芳也向民政局表示她很抱歉造成大家的困擾，因為人在國外通訊不方便無法及時對外說明。這趟旅行是在去年初決定，當時不知道會發生疫情，出發前團員覺得沒問題，「我身為里長，有婉轉的請他們考慮是否取消，但是仍有里民想要去，身為里長責任有責任保護他們，並不是因為要領一萬四，且當時疫情並不嚴重」。

林綺芳說，他們原本要到香港轉機，後來香港疫情升溫改搭阿聯酋到杜拜轉機，第一天行程都在巴賽隆納市區，第二天就搭飛機到葡萄牙，當時得知疫情愈趨嚴重，旅遊團就決定要提前返台，因此取消飛往馬德里的班機，請旅行社協助訂購從葡萄牙至杜拜轉機回台灣的飛機。

她說，原本前天就該抵達台灣，不料杜拜返台的班機又被取消，因此該旅行團16日晚間8點就抵達杜拜，旅行社安排飯店等候飛往曼谷轉機，預計17日下午3點就會抵達台灣，在杜拜期間，團員也幾乎都待在飯店。

柯慶忠說明，里長並沒有固定上班時間，個人若有行程不需向區公所請假，他也呼籲各區應以最嚴謹態度面對防疫工作，非必要禁止出國，與市府並肩作戰，所有里長在這段時間都知道防疫的重要性，里政活動也都全數取消。





▲新北瓦磘里里長林綺芳揪20人遊西班牙。（圖／翻攝PTT）