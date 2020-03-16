亞太競賽水下軍備　福布斯：2030年中國潛艇數量達79艘

▲解放軍海軍成立70周年亮相的「長征10號」094型戰略核潛艇改進型。（圖／翻攝自新浪軍事）

記者魏有德／綜合報導

亞洲地區現役潛艦已有239艘，根據富比世（Forbes）雜誌報導，擁有世界最大潛艇艦隊的中國海軍，潛艇數量至2030年將從75艘增至79艘，或成為亞洲其他單一國家的2倍以上。此外，分析指出，還有一支規模不大但仍在增長的「奇兵」類型艦隊，其中包括神秘的「無人」潛艇。

富比世指出，預估至2020年亞洲潛艇總數由目前的239艘降至220艘，即使數量減少了近20艘，仍掩蓋不了潛艇現代化及擴張的趨勢。據了解，亞太地區的潛艇軍備競賽，最大的玩家是中國、澳洲、日本和印度，其後的名單中包括巴基斯坦、韓國、新加坡，都擁有高技術潛艇作戰能力。

▲印度改造基洛級潛艇，命名為海洋吶喊級潛艇。（圖／翻攝自維基百科）

其中，印度從整體能力上看來，它領先除中國以外其餘亞洲國家的海軍。報導分析，至2030年，印度將增加4艘新型彈道導彈核潛艦(SSBN)，而其他新潛艇也有可能以1：1的基礎汰換現有的艦艇。印度的最大對手巴基斯坦則將以現有的8艘陸製Type-039B潛艇為基礎，擴張其艦隊數量。

▲南韓海軍自主研發的最新型潛艇KS-III型核動力彈道導彈潛艇。（圖／翻攝大陸網站）

另外，位於東亞的南韓或得益於正在發展的9艘本土裝備AIP的KS-III（安昌浩級）型潛艇，預估2030年有望將總體潛艇實力超越日本。據悉，KS-III型潛艇是世界上第一艘配備用於巡航導彈垂直發射系統（VLS）的常規潛艇。

▲北韓領導人金正恩視察新潛艇。（圖／朝鮮中央TV）

值得注意的是，台灣雖然擁有一批較先進的海軍裝備，但潛艇卻非常老舊，現有的兩艘美國造海獅級潛艇是世界上現役最老舊的型號之一，為因應現代化軍事戰爭，軍方也決定自製兩艘新潛艇。至於目前擁有亞洲潛艇數量第二的北韓，由於現有的71艘潛艇，多數是小型「小型潛艇」，較大型的卻很過時，大部分無法服役到本世紀末。