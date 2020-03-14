雲林縣六房媽首次！市價1500萬258兩重金牌　熔成9個金塊保存

▲中華民國六房媽會14日上午於斗南新厝寮紅壇，進行歷年來首次的熔金作業，將10多年來信徒捐贈金牌熔成每塊1公斤金磚，扣除有紀念價值的62兩金牌，總計熔了258兩金子。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

中華民國六房媽會14日上午於斗南新厝寮紅壇，進行歷年來首次的熔金作業，將10多年來信徒捐贈金牌熔成每塊1公斤金塊，總計熔了258兩金子，以目前每兩5800元，價格超過1500萬元，另較具紀念價值共62兩的多塊金牌則納入保存，吸引眾多信眾前往見證熔金過程。

國家重要民俗雲林縣六房媽長期以來擁有廣多信眾參拜和參加過爐盛況，且為了酬謝六房媽神威顯化而回饋捐贈金牌，過爐時再點交由六房媽會統籌成立黃金保管人，經審核清冊、清點數量、封存成包袋，再統一存放至銀行租用的保管箱進行保存。

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六房媽會理事長徐萬成指出，由於保險箱有限的存取空間已屆飽和，乃經第四屆第04次理監事曁會員代表大會，決議將金牌以熔金成塊狀的保存方式，以節省保險箱的存放空間，因而擇訂14日上午在斗南股新厝寮紅壇公開進行熔金作業，昭示信眾並匡正外界疑慮和闢謠。

六房媽會秘書長謝永昌表示，此次是將自民國97年移交和之後至今12年來所保存的金牌進行熔金作業，經現場清點磅秤後總重為320餘兩，其中有較具紀念價值的多塊共重62餘兩的金牌則宜保存，另外共重258餘兩的金牌，則當場由金飾專家熔成每塊重約1公斤左右共９塊金塊，之後協請警方護送入庫存放。

▲除較具紀念價值的多塊共重62餘兩的金牌則宜保存，另外共重258餘兩的金牌，則當場由金飾專家熔成每塊重約1公斤左右共９塊金塊。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲中華民國六房媽會將自民國97年移交和之後至今12年來所保存的金牌進行熔金作業，經現場清點磅秤後總重為320餘兩。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲國家重要民俗雲林縣六房媽長期以來擁有廣多信眾參拜和參加過爐盛況，且為了酬謝六房媽神威顯化而回饋捐贈金牌。（圖／記者蔡佩旻攝）

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