台大名師王業立腎臟移植　捐贈者曝光…網友感動：一輩子的相伴

▲王業立與太太合影。（圖／翻攝王業立臉書）

記者崔至雲／台北報導

台大政治學系教授王業立日前在臉書表示，自己將進行腎臟移植手術，貼文PO出後，短短幾小時湧入不少朋友前來祝福。4日傍晚，王業立再上傳一張「捐贈者和受贈者合影」，仔細一看原來捐贈者不是別人，就是王業立太太，再次引來網友留言，「一輩子的相伴，祝老師、師母平安健康」、「這是真愛」、「伉儷情深」。

王業立（3日）在臉書寫下「住進醫院，準備進行腎臟移植手術。」貼文一發擁入不少人前來留言，祝福老師「手術順利、早日康復，平安健康」。而4日器官捐贈者的身分也曝光了，王業立在臉書上貼出與太太的合影照片，兩人手上都掛著名牌，「捐贈者」就是他的太太。

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▲台大教授王業立的太太將腎臟捐給先生。（圖／翻攝王業立臉書）

王業立腎臟捐贈者曝光後，不少網友表示太感動，網友也留言，「甜蜜的負擔」、「師母棒棒，跟老師都要健健康康的喔！」、「鶼鰈情深, 令人感動」、「原來是師母！好感人，祝老師師母早日恢復元氣放閃」、「鏡戴好～祝福手術順利」。

王業立是台灣政治學家，台灣選舉研究權威，在臉書問世之後，被網友稱為被政治學耽誤的新一代網紅。其著作《比較選舉制度》，是研究台灣選制的必讀經典。

