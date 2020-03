單日激增800例確診　法國人堅持咖啡館聊天：社交生活很重要！

▲圖為新冠肺炎爆發期間,法國尼斯的餐廳仍有開放。(圖/路透)



記者丁維瑀/綜合報導

法國截至今(14)日下午共有3667例確診新冠肺炎(COVID-19),先前單日更是激增800例。然而,該國各地的咖啡館仍對外開放,顧客雖然盡量保持適當的距離,卻還是熱絡進行著社交生活。

《路透社》報導,雖然同樣都在歐洲的義大利已進入鎖國狀態,鄰近的比利時與西班牙也下令關閉國內的酒吧與咖啡廳,不過法國政府並未強制要求咖啡館關門,民眾依舊維持活躍的社交生活。法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)12日發表全國談話,宣布學校停課,並敦促人們避免密切接觸。

然而直到13日為止,馬克宏的警告似乎沒有發揮太多作用。巴黎一家餐廳可見滿滿人潮,大家沐浴在陽光下,一邊用餐、聊天,相信冠狀病毒不會影響他們的生活。一家大型企業的經理巴朗內(Alexandra Baronnet)受訪時表示,待在家裡充滿壓力,「我們要小心並保持聯繫,這在生活中至關重要。我擔心不能去電影院、餐廳或劇院,甚至不能探望我的朋友,這真的很重要。」

