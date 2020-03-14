貌美女師人間蒸發…2坪大浴室發現107處血痕！警偵破詭異「無屍殺人案」

圖、文／鏡週刊

一般而言，命案曝光都是因屍體被發現，但台灣司法史上卻有一件自始至終找不到屍體，凶手仍被判刑的案例。近19年前，台北市一名單身的英文女老師張靜華無故人間蒸發，雖然住處看似無異狀，但警方使用特殊藥劑噴灑浴室，卻驚見大量血跡反應。警方查出，最後與張女通聯的男子李正位，所開的車也有張女的血跡，雖然李矢口否認殺人，警方最終也未找到屍體，但法院仍將李判處無期徒刑定讞。

案發當年40歲的張靜華是留英雙碩士，人長得漂亮，家境也優渥，單身的她獨自一人住在台北市大安區，並在住處開班教授英文及鋼琴。2001年6月14日，因學生好幾天找不到張女，就連親友也不知道她的下落，家屬覺得十分不尋常，最後選擇報警、破門而入。

浴室滿血跡 卡遭盜刷

警方進入張女住處，只見屋內擺設整齊，連鞋子都好端端地放在鞋櫃裡，但就是找不到人。家屬巡視整間屋子，只發現浴室裡的沐浴乳、洗髮精、浴簾和二條白毛巾不見，其他並沒有明顯異狀。此時，警方看到浴室裡擺了一台電風扇，認為與常情不符，因此通知鑑識中心人員到場採證。

鑑識人員走進浴室，仔細察看後發現，棗紅色的浴缸、洗手台以及馬桶上，都有沖刷過的血痕，另也在浴缸的縫隙採到血跡，最後與張靜華的父母進行DNA比對，證實就是張女的血跡。

鑑識人員另外使用特殊化學藥劑，大範圍噴灑浴室，結果牆壁、牆底、牆柱、門板、地板、洗臉台、浴缸、馬桶、電風扇、排水孔等處，均顯示血跡反應，包括噴濺血跡、血水彈濺、血水殘跡等大量殘留，2坪大的浴室竟有107處血跡。

為了釐清真相，警方開始清查張靜華的交友狀況及財務，結果發現張女失蹤之後，信用卡曾遭一名男子盜刷，還有一名女子拿著張女的提款卡，到自動提款機取款。這名盜刷信用卡的男子名叫李正位，曾經被警方列為關係人，要求到案說明，卻一直沒現身，之後還出境前往中國大陸，至於提款女子則是李的妹妹。

嫌犯曾追求 車有蹊蹺

警方調查，張靜華與李正位是在案發前2年透過張女的黃姓摯友介紹認識，不過二人並未進一步來往，張女後來也有一名吳姓男友。案發前半個月，李突然密集聯繫張，為此張還曾向黃姓摯友透露：「李正位好像想追我。」

警方偵訊李正位的妹妹，她表示提款卡是哥哥給她、要她去提領的，不知道是誰的卡片。另外，她也向警方透露，哥哥平常都以她的車代步，警方高度懷疑，李極有可能殺害張靜華後，開車棄屍，因此對車輛進行採證。

鑑識人員先是在駕駛座和後座的竹編坐墊下，發現有血跡從竹片的縫隙滲漏到背面，打開後車廂，又在一塊遮陽板上發現血跡，另在車廂底墊也發現有血跡，且是滲漏形成，鑑識人員將底墊整個翻起，下面的甘蔗板也找到滲漏下來的血跡。鑑識人員推估，血滴流下來先浸染物體表面，滲透之後，再往下滴流，像這樣穿透一定厚度的物體，表示血量至少有幾10毫升，張靜華應該已經遭殺害。

疑棄屍金山 挖掘未獲

警方請李正位的妹妹通知哥哥從中國大陸返台說明，李男也在張女失蹤近3個月後回到台灣。隔天，李在律師陪同下前往警局說明，他辯稱會盜刷張女的信用卡，並請妹妹拿張的提款卡去取款，是因為對方欠他錢，至於妹妹的車上為何會有張女的血跡反應，他則推說完全不知情。

這起命案沒有找到屍體、凶器、也沒有直接證據，就連嫌犯的自白都沒有，李正位後來還是被檢察官依旁證起訴，但法官審理時為求慎重，特別將判決日期延後，要求警方重回現場採證。

這次的採證距離案發已事隔2年，並沒有突破性的進展，不過，前往採證的偵查佐蔡燦輝，當晚卻夢見有位女子拉著他的手，走在一條旁邊有學校、稻田的鄉間小路上，夢中的女子和張靜華一樣髮長及肩、身材嬌小。隔天一早，蔡燦輝向小隊長報告後，決定把這件事告知檢察官，沒想到檢察官也做了場景相似的夢。

由於李正位在張靜華失蹤後，當晚曾開車前往新北市金山，檢察官認為張女可能被棄屍金山，因此請當地友人提供符合夢境場景的地點，讓警方前往查訪。蔡燦輝和同事們開車到與夢境相似的地方，一群人徒手在現場挖掘，卻一無所獲。後來檢警找了民俗老師，也感應到張女屍骨被埋在該處，但因當地多次山崩，檢警雖然持續開挖3、4個月，最後仍無疾而終。

一審時，法官依相關證據，判處李正位無期徒刑。到了二審，李依舊矢口否認犯案，也不願意交代張靜華的下落，甚至還在法庭咆哮，指控車內發現的血跡是警察栽贓，合議庭認為李惡性重大、毫無悔意，將他改判死刑。後來最高法院將全案發回更審，最後李遭判無期徒刑定讞。近來，傳出李提出假釋申請。

當年承辦的員警認為，李正位始終不願交代張靜華的下落，讓家屬陷入失去親人及未能好好安葬死者的雙重傷痛中，實在沒資格重獲自由。

攝影機故障 怪事頻傳

這起無屍殺人案之所以能夠偵破，除了歸功於警方鍥而不捨、仔細採證外，冥冥中張靜華似乎也努力為自己申冤。案發2年之後，重回現場採證的偵查佐蔡燦輝回憶，當天他和同事帶到現場的攝影機，一拿進浴室裡就故障，但拿出浴室又恢復正常，後來請同事再從分局拿其他的機器測試，也是同樣的狀況。

此外，警方在金山開挖、尋找屍骨期間，承辦檢察官半夜在家中也接到不明來電，電話那頭傳來女子的哭泣聲，檢察官對著電話說：「我們在山上找妳很久了。」電話隨即掛斷。

更玄奇的是，被驗出血跡的汽車，後來停在台北市警局大安分局地下3樓的停車場，屢屢傳出無法解釋的靈異現象。有人看到車門自動打開，也有人看見一名女子坐在後座，甚至還有人聽見女子的哭聲，嚇得員警們盡量避免入夜後前往該樓層，最後偵查隊長下令將車輛移走，怪事才沒再發生。



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