苗栗國中女遭3同學「輪流甩10巴掌」！霸凌者嗆：她搶別人男友



▲國中生霸凌甩巴掌。（圖／翻攝自臉書）



文／CTWANT



苗栗縣某國中驚傳校園霸凌事件！一名女國中生坐在一處空地，另外3名同校女學生輪流對她甩巴掌，而被害人卻默默忍受，完全沒有閃躲。目前警方已連繫校方，請涉案學生到案說明，並將依少年事件處理法及傷害罪嫌移送苗栗地院偵辦。

一名網友在臉書社團「我是頭份人」PO出影片，只見一名女國中生坐在空地，被3名女同學包圍，甚至輪流上前甩巴掌，還邊嘻笑「你把人家打的很痛唉」，連續狠甩10多個才停手，而負責拍攝影片的人沒有出手救援，還說出「沒拍到」，影片曝光後引發網友眾怒。

▲頭份一名女國中生遭3名學生霸凌輪流甩巴掌，目前涉案人遭法辦。（圖／記者黃孟珍翻攝）



根據《自由時報》報導，影片引發眾怒後，一名疑似是霸凌者的女網友還和其他網友對話，表示是受害女學生「搶別人男友」，且是女學生自己說要讓他們打的，否認霸凌。

事後影片也遭下架，當地警方也已聯絡校方，請涉案人及被害者由父母陪同到案說明，全案也由頭份警分局將依少年事件處理法、傷害罪嫌函送苗栗地方法院處理。

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