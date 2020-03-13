第二批武漢包機「成員曝光」　33%不到18歲、有人需要透析

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心表示，第2批武漢包機返台361人檢驗結果均為陰性，目前健康情形良好，持續於集中檢疫所密切健康監測。醫療應變組副組長石崇良表示，此次返台包機符合老弱婦孺優先原則，有2名孕婦、18歲以下兒童佔比33%，有醫療需求者，也都安排遠距醫療方式，進行藥物補充。

第二批武漢包機分別由中華航空運載169人、東方航空運載192人，於10日晚間及11日凌晨抵台，發燒或具嚴重呼吸道症狀者無法上機，下機後無人需後送，行李也統一消毒處理。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長王必勝表示，第二批武漢包機361人，已於清晨全數進入3處檢疫所，所有人皆於12日上午完成採檢，下午第一批結果出爐，280人均為陰性，13日第二批結果也出爐，餘下81人也都是陰性

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石崇良表示，此次搭乘包機返國者，很多都是需要血液透析，以及慢性病用藥患者，都安排遠距醫療方式進行藥物補充。

另外，此次包機返台民眾中，也有2名孕婦，分別為34周、18周，因此才會派婦產科醫師隨行；18歲以下的兒童與青少年也佔了118人，其中28人不到6歲、4人不到1歲。由於許多乘客都是以家庭為單位，檢疫所多安排在一樓，也開設家庭房供使用。