美股狂瀉中概股遭殃　女性電商蘑菇街大跌近30%

▲受美股重挫影響，中概股蘑菇街跌幅近30% 。（圖／翻攝新浪財經）

記者魏有德／綜合報導

受全球新冠肺炎疫情影響，美股昨（12日）觸發史上第三次熔斷，一度暫停交易，三大股指收盤均暴跌超過9%，道瓊收跌約2352點，中概股亦是集體下挫，熱門中概股平均跌幅達7.32%。其中，2018年上市的女性電商蘑菇街收盤跌29.70%，報1.16美元/股。

《澎湃新聞》報導，熱門中概股全線走低，阿里巴巴跌6.89%，京東跌7.87%，百度跌8.55%，微博跌7.97%，拼多多跌6.42%，蔚來汽車跌5.72%，網易跌7.88%。

▲蘑菇街是以女性導購為主的電商平台。（圖／翻攝蘑菇街官網）

此外，衡量中概股走勢的紐約梅隆銀行中國ADR指數下跌40.36點，報收於514.45點，跌幅為7.27%。跌幅較大的中概股中，荔枝跌30.11%，蘑菇街跌29.70%。

蘑菇街是杭州卷瓜網絡有限公司旗下網站，為目前中國最大女性導購電商平台。《國際金融報》報導，蘑菇街昨（12日）公佈2020財年第三季度（2019年10月1日-2019年12月31日）未經審計的財務報告。財報顯示，2020財年第三季度蘑菇街GMV（商品成交總額）為62.99億元，同比增長8%。其中，直播業務GMV達33.52億元，同比增長99.5%，幾近翻倍；直播業務GMV佔平台總GMV的比重已達53.2%，超去年同期的兩倍，且環比上一季度提升了14.3%。

▲蘑菇街旗下主播在平台上直播秀穿搭刺激買氣。（圖／翻攝蘑菇街官網）

報告期內，蘑菇街新增約5000名主播、2000家直播商品供應商，主播人才池及直播商品規模均擴大。依託於平台推出的主播招募「雙百計劃」以及號召主播跟著貨走的「候鳥計劃」等系統性的運營動作，新晉主播和中層主播獲得明顯提升，預期未來會成為蘑菇街業績增長的重要動力。