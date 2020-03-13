南早揭政府「非公開文件」：北京早就知情　11月17就有首名確診病例





▲新冠肺炎。（圖／路透社）

記者劉亭／綜合編譯

新冠肺炎疫情在全球擴散，但病毒源頭卻還未定論。港媒報導指出，從獨家取得的大陸政府文件中看到，首名新冠肺炎病例可以追溯到去（2019）年11月17日，是一名湖北55歲男子。

根據香港「南華早報」報導，大陸官方目前公布去年至少266名確診，並且都接受了醫學觀察，在衛生機構採集樣本之後，當中有些個案極大可能被回填日期。來自醫學界的爆料者指出，大陸許多醫生當時只知道12月正在處理一種新疾病。

根據記者取得的政府非公開文件中，一名55歲的湖北省男子可能是第一位感染新冠肺炎的病患，日期則早在11月17日。文件中也記錄，一天新增1-5例個案，到12月15日為止，總數已到27名，於17日單日新增確診首次突破兩位數，在20日總數更已達到60例。

在12月27日，湖北省中西醫結合醫院張基賢（音譯，Zhang Jixian）醫生通報大陸衛生部門，疾病是由一種新型冠狀病毒造成。在當時已有超過180人被感染，但醫生那時候可能還沒有意識到全部人都是新冠肺炎。

到了2019年年底時，確診病例已經來到266例，在2020第一天則提高到381例。儘管政府文件並未向大眾公開，但它提供了新冠病毒在早期的傳播方式、傳播病毒...等有用的線索，以及有多少個案是北京已有紀錄的。

現在科學家們正在急切地想要找出「0號病人」，可以幫助他們追蹤出病毒的來源，目前普遍認為是由野生動物（可能是蝙蝠）傳給人類。在11月報告的前9例病例中，有4名男性5名女性，年齡介於39-79，沒有人被認定為0號病人，也不確定多少人為疫情爆發地湖北的居民。

自從疫情1月在武漢爆發以來，科學家正在試圖繪製出新冠病毒的早期傳播模式，已了解疾病如何散播，並且確定未被紀錄及未被發現的個案，有助於面對這個病毒的威脅。

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