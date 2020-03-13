台南市定古蹟陳世興300年祖墓　占「真武踏龜穴」：後代興望！

▲台南市定古蹟「陳世興」宅開基祖墓，傳為「真武踏龜穴」，相傳該風水寶地可福蔭祖孫，讓後代興旺。（圖／翻攝自網路新竹考古）

記者林悅／台南報導

中興大學新化林場今年慶祝百年，為編撰新化林場百年史，從國史館台灣文獻館取得一份日據時期「理由書」（陳情書），獲知台南市區知名市定古蹟「陳世興宅」開基祖，府城富商陳登昌位於台南新化大目降的300多年古墓，疑為係一處「真武踏龜穴」，相傳可以讓後代興旺。

據了解，中興大學新化林場場長吳佾鴻，為慶祝今年新化林場百年慶，編撰「新化林場百年史」，在向國史館台灣文獻館調閱相關資料時，獲得一份日據時期的理由書文件，該文件是一份土地紛爭書，是台南府城富商陳登昌的後代向臨時台灣土地調查局陳情。

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▲陳登昌墳墓，該穴地即「真武踏龜」，後來世人以穴為山名稱之，前經清政府奏准欽賜墓道碑。（圖／翻攝自台灣文獻館）

據了解，自康熙已卯年（康熙38年，西元1699年）購買安葬始祖之父陳登昌墳墓，該穴地即「真武踏龜」，後來世人以穴為山名稱之，前經清政府奏准欽賜墓道碑，又於墓前開築池一口 以養山龍之脈…等。台灣人認為好風水可庇佑子孫，這份文件讓這座有300年歷史古墓所在的為「真武踏龜穴」曝光，相傳該風水寶地可福蔭祖孫，讓後代興旺。

「陳世興宅」坐落於南市中西區忠義路的巷弄中，正是葉石濤小說裡「傀儡巷」的台南景色，其鄰近國定古蹟赤嵌樓、祀典武廟、大天后宮，以及另一市定古蹟萬福庵照牆，乃是府城文化核心地帶，保留了傳統閩式建築的特色與格局，2015年由台南市政府指定為市定古蹟。它是台灣現存最悠久的民宅建築之一，創建年代推估可上溯至清治乾隆15年（1750年），建築佔地超過350坪、正廳高度達6米4，其構造特色包括：保有台南地區特有的鐵剪刀壁鎖構件形式豐富（包括S型、T型及X型）的山牆、穿鬪式架扇、承重牆顏只磚、屋頂屋瓦的樣式、木架扇內為菅蓁與三合土組構的壁體，以及簷口鋪面大尺度的花崗石階等，皆屬臺灣民宅建築稀有之案例。再加上建築物經歷代修建的痕跡，亦印證其多元變遷的價值特色，在台南實屬少見而珍貴。「陳世興」一詞並非人名字號，而是墾號，係於乾隆31年（1776年）前成立。陳登昌則為台南市區「陳世興」宅來台開基祖。

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