美國安顧問指陸「掩蓋疫情」　耿爽：國際公論是中方「公開透明」

▲耿爽。（圖／達志影像／美聯社）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）11日指中國大陸未在新冠肺炎初期採取最佳做法，還掩蓋疫情，導致國際社會多花了2個月的時間反應。對此，陸外交部發言人耿爽表示，希望美方個別官員集中精力應對疫情、推進合作，而不是向中國「甩鍋」「推責」，詆毀中國人民的抗疫努力，「這種做法既不道德，也不負責任，而且對美國的疫情防控絲毫沒有幫助。」

耿爽指出，這位官員（指歐布萊恩）指責中方「掩蓋」疫情，但國際社會的公論是，中方公開透明發布信息，在創紀錄短時間內甄別出病原體，及時主動同世界衛生組織和包括美國在內的其他國家分享有關病毒基因序列，「前不久，包括美國專家在內的世衛組織專家組來華進行了為期9天的考察，對中國在抗疫過程中展現的信息透明度予以高度評價。」

▼白宮國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）。（圖／達志影像／美聯社）



耿爽說，「至於美方應對疫情的做法是否公開透明，我不作評論。但很顯然，美方個別人對國際社會給予中國的高度評價視而不見、置若罔聞。」

耿爽提到，這位官員稱美國和國際社會應對疫情滯後，責任在中方，但國際社會的公論是，中方行動速度之快、規模之大，世所罕見，展現出中國速度、中國規模、中國效率，「正是由於中方採取強有力防控措施以及中國人民作出的巨大犧牲，才有效阻礙了疫情向世界上其他國家的蔓延，為國際社會抗疫爭取了寶貴時間。世衛組織最近表示，新加坡、韓國等一些國家正是充分利用中方為世界爭取的寶貴時間，採取必要防控舉措，才使疫情蔓延得到了控制。」

耿爽還說，「至於美方是否有效利用了中方為世界爭取的寶貴時間，疫情防控工作做得夠不夠好，我也不作評論，美國老百姓和國際社會都看在眼裡。」

耿爽強調，面對疫情，同舟共濟、共克時艱是國際社會的普遍共識和基本遵循，無端指責、轉嫁矛盾不具建設性，更不得人心，「中國有句古話『行有不得反求諸己。』我們敦促美方個別官員尊重客觀事實，尊重國際公論，與其把時間花在攻擊抹黑、怨天尤人上，不如把時間花在防控疫情、加強合作上。」

▼美國撤僑班機。（圖／路透社）

