下巴戴口罩「日本惡性循環」曝現況　東京台男怕爆：搭車靠下盤挺住

▲比起新冠肺炎，日人更怕花粉！（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者劉維榛／綜合報導

在日本定居14年的台人艾瑞克透露當地狀況，民眾完全不怕新冠肺炎（COVID-19），戴起口罩的原因，反倒是怕花粉過敏，身邊一堆人更計畫出國旅遊，如今陸客大幅減少，日本人更愛出門購物。不過最讓艾瑞克崩潰的是，電車天天依舊擠爆，完全不敢碰手把的他，自嘲「靠下盤功力和平衡感撐著！」

艾瑞克在臉書粉絲團「艾瑞克流浪到日本 Erik’s JAPAN Life」透露，全國新冠肺炎確診病例「增加人數越來越多」，話說日本民眾危機意識終於有提升的現象，不過「大多數民眾還是把病毒當作一般感冒在看」，有的把口罩卡在下巴，不然就是露出鼻子，且戴起口罩的原因，是因正值花粉季節，「怕花粉而已！」

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艾瑞克觀察，就是因為民族性強，「日本人很相信政府、相信黨，所以國家只要說安啦，大家就不會擔心了」，群聚意識也強烈，「從小教育就是不要跟別人不一樣，所以大家都不擔心，你擔心，你就是怪咖。」因此艾瑞克身旁的友人，根本無畏懼病毒，大家依舊悠哉計畫出國旅遊，彷彿惡性不斷循環。

儘管很多企業實施「在宅勤務（在家上班）」，但非強制性，艾瑞克說，「以日本人的民族性，選擇去公司的比較多」，電車人潮擠成沙丁魚依舊天天上演。艾瑞克自嘲，「我自己每天上班坐電車都很害怕，把手完全不敢抓，靠自己的下盤功力和平衡感撐著」。

▲完全不敢碰手把，就怕病毒找上門！（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

從事精品業的他也發現一個有趣現象，因為遊客、陸客減少了，導致各大精品名牌縮短營業時間，整體業績下降同時，日本購買力卻提升，「證明日本人還是會出門消費，甚至覺得觀光客不來，他們更可以盡情的出來購物。當然只賺觀光客的錢的景點，倒是很慘！」艾瑞克也私下透露，畢竟陸客等於鈔票，精品業者正憂心陸客不來，「這就是為什麼安倍不立刻禁中國人出入境」的原因。

面對日本政府慢半拍，像是要求輕症患者自主在家療養，避免占用醫療資源，也避免院內感染擴大的風險，艾瑞克氣轟「什麼鴕鳥心態」，更語帶無奈表示，要不是因為工作關係，也非常渴望回台，最後急勸「其實這段期間我還是不太建議大家來日本玩，或者是來打工度假，希望疫情能趕快結束。」

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