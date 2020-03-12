海巡署新造第2艘4000噸級巡防艦　首創設「負壓隔離病房」

▲海巡署新造4000噸級巡防艦，首開建置負壓病房。（圖／翻攝自海巡署官網，下同）

記者康心禹／綜合報導

海巡署新造第2艘4000噸級巡防艦，11日舉行開工祈福儀式，為配合政府當前防疫政策，該艘巡防艦建置專業醫療設備，除新建負壓隔離病房及醫療手術室外，另於普通病床增設負壓隔離罩，降低交叉感染風險，保護執勤同仁與隨艦醫療人員。

該艘新建巡防艦規劃建置醫療手術室、病房（一般病房及負壓隔離病房）、回復受難者體溫之「復溫室」等緊急醫療救護裝備；另因應特殊傳染性疾病，全艦醫療區域設計為獨立空調系統，可有效區隔執勤及醫療人員作業空間。

為因應新冠肺炎(COVID-19)疫情，艦隊分署特別規劃升級病房設備，一般病房均增設負壓隔離罩，以降低病患間交叉感染機會，同時減低醫療人員受感染之風險。

艦上另設有直升機庫，可供海軍S-70C直昇機臨時駐艦，遇有海上緊急醫療案件時，可搭配直升機進行後送，發揮人道救援精神，有效擴展巡防艦及直升機執勤範圍。

海巡署艦隊分署表示，「『籌建海巡艦艇發展計畫』自107年正式啟動，6種船型的建造進度均正常甚至大幅超前，首艘4000噸級巡防艦預計本(109)年年底前可完工交船，未來也將如期、如質、如預算推動海巡國艦國造政策，全面提升海巡艦艇執勤能量，有效捍衛主權及漁權，保障我國漁民海上作業權益與安全。」