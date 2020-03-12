衛福部稱國內不缺藥　健保藥局藥師：敢問該如何訂到這些藥？

▲社區健保藥局指出，訂不到藥的品項，已不僅侷限於三高疾病的用藥，而是有越來越多科別的用藥也訂不到，衛福部真的要趕快想出解決方案以免病患無藥可用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新冠肺炎疫情影響健保原料藥的進口，台灣恐面臨缺藥的問題箭在弦上，2月底就有健保藥局藥師提出示警，3月初台南市藥師公會理事長吳振名曾呼籲政府應該要重視這個問題，3月9日衛福部食藥署澄清沒聽說缺藥、台灣庫存備藥尚有3至6個月存量，呼籲藥局不要緊張而過度囤藥。

台南市藥師公會指出，衛福部說會協調醫院和藥局以7:3來分配供應這些用藥，然而，社區健保藥局藥師已有多種藥品在各個供藥平台上，確實是已訂不到藥，藥師感嘆：「敢問衛福部，我該如何訂得到這些藥呢？救救我！幫幫我！也幫慢性病領藥民眾減少出入醫院感染的風險，而方便在社區健保藥局領的到藥。」

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台南市藥師公會理事長吳振名表示，會於3月初向政府呼籲重視缺藥的問題並非空穴來風，因為從2月底開始就有藥師向他反應有些藥品根本訂不到，尤其是食藥署出面喊話「台灣備藥足夠｣，原本還抱著一線希望，結果社區健保藥局藥師一樣是訂不到藥，由於向他反應缺藥問題的人數與頻率也越來越高，就連他自己向藥廠、向供貨商訂藥，有些藥品還是無法訂得到。

吳振名就列舉了幾項藥品，像甲狀腺的治療藥Eltroxin®昂特欣，去年底就有一段時間有缺藥的情形，後來藥品到貨了，所有的藥師都以為只是進口藥品短暫的船期耽誤而已，怎知過完年後，大家又訂不到藥至今，其他還包括國外進口的高血壓用藥Cardizem® 90mg凱帝心徐放錠、糖尿病用藥NovoNorm®諾和隆、抗癲癇的藥物Sabril® 赦癲易、強心藥Lanoxin®隆我心…，國內製藥廠的失智症用藥WITGEN威智、未稍血管循環障礙用藥FORFLOW福流、PENTOP循妥斯、抗氣喘及慢性阻塞性肺病用藥KATIFEN喘舒芬…等多種藥品，缺藥的品項已不僅侷促在三高疾病和抗生素的用藥了。

吳振名說目前社區健保藥局的訂藥平台除了可向藥廠直接訂購，台灣最大的藥品物流商裕利公司、嘉鏵、蔓達特、江鎰、台大物流、全華藥品、兆鴻藥業、藥典醫事、德軒科技、興利通藥品…很多訂藥平台上都有缺藥的品項高掛在上面，難怪社區健保藥局的藥師心急如焚，因為要忙代售政府的防疫口罩、又要四處追何處還有藥可訂；一整天搞得緊張兮兮，而且還要應付買口罩的各式各樣民眾要求；沒符合民眾個人需求就四處投訴、漫罵；又得面對領藥民眾急藥的急迫性，更顯得心力交瘁，希望政府能幫幫社區健保藥局的藥師能夠訂得到相關藥品，解決民眾用藥之慌，也算是替全國民眾的健康謀福祉！

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