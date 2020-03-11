請注意！次氯酸是很好的清潔用品　但不能直接噴嘴巴！

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

台灣雖然在防守武漢肺炎上，可說是可圈可點，但面對全世界強國一個一個倒下，家長們還是膽顫心驚，除了戴口罩、勤洗手外，大家對消毒用品也趨之若鶩，其中次氯酸是熱門品項，而我好奇的是，為什麼衛福部與眾多專科醫師都出來呼籲：「次氯酸不可直接噴嘴巴！」卻還是有很多非該專業領域的媽媽頻頻護航，明明人家沒否認它的消毒作用，媽媽們竟非常執著在「可以噴口內」這件事。

長期追蹤焦糖綠玫瑰文章的讀者，一定有發現，我雖然寫很多小兒疾病（有醫師佐證）醫療文，但截至目前沒有合作過孩子吃的保健食品或消毒用品，不是沒人找我，老實說，這因為這個特點，反而吸引許多廠商找過來，但我對自己的期許就是「真實」，我不想為了銷售而說謊，不想有機會被科學數據打臉，不想因為賺錢導致讀者的孩子長大生病，這是我的職業道德，也是我從學生時期就做為記者的初衷。

我們家不是完全沒吃額外補充的保健品，DAHLIA有吃蔓越莓，便秘或拉肚子會吃乳酸菌，流感、腸病毒疫情嚴重時來點綜合益生菌，也有使用環境消毒氣體，甚至出門也會拿消毒噴劑，而且我們對酒精過敏，還不能拿酒精替代，但私底下愛用什麼是自家的事情，在網路等社群公開平台上，就不能亂說話！

次氯酸水現在是很搶手，它是不錯的環境清潔消毒劑，但不能直接噴口或用在食器上，更別說是奶嘴了，2018年，臉書醫療粉專「MedPartner 美的好朋友」曾公開下挑戰書，指明某廠商誇大行銷，搞得一堆名人跟部落客出來道歉，還引起一波反省反思的熱潮，結果咧，現在才2020年開頭，大家就忘光光了。（雖然該粉專後來有內部組織糾紛，但不牽扯這個事件。）

這下又有人扯到日本了，日本把次氯酸水歸在「食品添加物」分類，用途卻是當消毒劑，會在食物的最後製程中洗淨去除，並不是添加物啊各位！您家寶貝被您拿去當實驗品，短期間可能沒事，但這些殘留物，難道不會在中年發作？媽媽們，不要只看眼前啊！

台灣衛福部法規將次氯酸水列為食品清潔劑，但清楚標明使用後必須充分沖水、加熱，最終不得殘留超過1ppm，次氯酸水有殺菌效果，但對人體有刺激性，胸腔科蘇一峰醫師甚至提醒，次氯酸水對肺部可能造成危害，這些在各大醫師粉絲專頁與各式文獻法規中都說過無數次了，甚至媒體也不斷重複報導～各位媽媽們，為什麼聽朋友的、聽鄰居的、聽廠商的、聽團媽的，就是不聽醫師跟專家說的呢？

講白點，就算是居家殺蟲劑，噴到口中或手上也不會馬上死，但低毒性還是有毒！長期累積下來就是負擔！我要再次呼籲，衛福部公關王哲超強調，次氯酸屬於環境用藥，確實是很好的消毒用品，您要在家給孩子噴嘴、洗手，我沒有意見，就像有人要餵孩子吃香灰那樣，但孩子不是您個人的物品，未來發生什麼事情也不是您承受，我最在意的是，您不該用「我家的孩子噴嘴裡沒事啊！」在網路鼓吹這種行為！

誰不怕武漢肺炎？全世界都怕！但因為恐懼就病急亂投醫，甚至無端製造恐慌，這真的是太愚昧了！各位家長們，除了戴口罩、勤洗手、注重衛生外，您當然可以選購屬意的清潔用品，但請不要再拿次氯酸水直接噴口、噴手！如果要消毒餐具，也要事後再用可食用的水清洗一遍，真的，不要防了肺炎，卻無意害孩子長大後得勤跑醫院。

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格。