　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
親子

請注意！次氯酸是很好的清潔用品　但不能直接噴嘴巴！

請按讚支持ETtoday新聞雲

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

台灣雖然在防守武漢肺炎上，可說是可圈可點，但面對全世界強國一個一個倒下，家長們還是膽顫心驚，除了戴口罩、勤洗手外，大家對消毒用品也趨之若鶩，其中次氯酸是熱門品項，而我好奇的是，為什麼衛福部與眾多專科醫師都出來呼籲：「次氯酸不可直接噴嘴巴！」卻還是有很多非該專業領域的媽媽頻頻護航，明明人家沒否認它的消毒作用，媽媽們竟非常執著在「可以噴口內」這件事。

長期追蹤焦糖綠玫瑰文章的讀者，一定有發現，我雖然寫很多小兒疾病（有醫師佐證）醫療文，但截至目前沒有合作過孩子吃的保健食品或消毒用品，不是沒人找我，老實說，這因為這個特點，反而吸引許多廠商找過來，但我對自己的期許就是「真實」，我不想為了銷售而說謊，不想有機會被科學數據打臉，不想因為賺錢導致讀者的孩子長大生病，這是我的職業道德，也是我從學生時期就做為記者的初衷。

我們家不是完全沒吃額外補充的保健品，DAHLIA有吃蔓越莓，便秘或拉肚子會吃乳酸菌，流感、腸病毒疫情嚴重時來點綜合益生菌，也有使用環境消毒氣體，甚至出門也會拿消毒噴劑，而且我們對酒精過敏，還不能拿酒精替代，但私底下愛用什麼是自家的事情，在網路等社群公開平台上，就不能亂說話！

次氯酸水現在是很搶手，它是不錯的環境清潔消毒劑，但不能直接噴口或用在食器上，更別說是奶嘴了，2018年，臉書醫療粉專「MedPartner 美的好朋友」曾公開下挑戰書，指明某廠商誇大行銷，搞得一堆名人跟部落客出來道歉，還引起一波反省反思的熱潮，結果咧，現在才2020年開頭，大家就忘光光了。（雖然該粉專後來有內部組織糾紛，但不牽扯這個事件。）

這下又有人扯到日本了，日本把次氯酸水歸在「食品添加物」分類，用途卻是當消毒劑，會在食物的最後製程中洗淨去除，並不是添加物啊各位！您家寶貝被您拿去當實驗品，短期間可能沒事，但這些殘留物，難道不會在中年發作？媽媽們，不要只看眼前啊！

台灣衛福部法規將次氯酸水列為食品清潔劑，但清楚標明使用後必須充分沖水、加熱，最終不得殘留超過1ppm，次氯酸水有殺菌效果，但對人體有刺激性，胸腔科蘇一峰醫師甚至提醒，次氯酸水對肺部可能造成危害，這些在各大醫師粉絲專頁與各式文獻法規中都說過無數次了，甚至媒體也不斷重複報導～各位媽媽們，為什麼聽朋友的、聽鄰居的、聽廠商的、聽團媽的，就是不聽醫師跟專家說的呢？

講白點，就算是居家殺蟲劑，噴到口中或手上也不會馬上死，但低毒性還是有毒！長期累積下來就是負擔！我要再次呼籲，衛福部公關王哲超強調，次氯酸屬於環境用藥，確實是很好的消毒用品，您要在家給孩子噴嘴、洗手，我沒有意見，就像有人要餵孩子吃香灰那樣，但孩子不是您個人的物品，未來發生什麼事情也不是您承受，我最在意的是，您不該用「我家的孩子噴嘴裡沒事啊！」在網路鼓吹這種行為！

誰不怕武漢肺炎？全世界都怕！但因為恐懼就病急亂投醫，甚至無端製造恐慌，這真的是太愚昧了！各位家長們，除了戴口罩、勤洗手、注重衛生外，您當然可以選購屬意的清潔用品，但請不要再拿次氯酸水直接噴口、噴手！如果要消毒餐具，也要事後再用可食用的水清洗一遍，真的，不要防了肺炎，卻無意害孩子長大後得勤跑醫院。

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格

ET快訊
10年接客過萬人！輕熟女痛苦存千萬　每天含淚塗潤滑劑：好想死
孩子心臟病咳血明日北上轉台北榮總　父急PO網：求用路人禮讓救
快訊／台中驚傳送肉粽！路線跨「3區」23：00開始　議員證實
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 親子最新 全站最新

請注意！次氯酸是很好的清潔用品　但不能直接噴嘴巴！

難以相信...女兒半夜突然離世 爸媽沉痛告白：她一定會回來

騎士逆向撞車...狂跳針嗆：怎樣啦 抄球棒想動手！嗆民眾「不爽逆？」

陸客夫婦台灣轉機回祖國避難！　塑膠簾防護傘罩全身...地勤看傻

婁峻碩帥喊「凡凡是我的女神」　以結婚為前提..先認真賺錢 ❤️❤️

20m高空彈跳、刺激天堂盪鞦韆 台南十鼓文化村挑戰心臟極限！

Ella、蔡徐坤假演「開年會吃飯」　Lisa秒信萌答：我也餓了！

大型狗奴天堂！台中「寵物餐廳」　10隻阿金任人摸...她直呼：好療癒

運鈔車「過彎失控」國道3號翻覆！　420萬撒滿地...國道警傻眼：怎撿？

東華帝君告白迪麗熱巴「做我的帝后」　吃醋了...一把把她拉進浴桶＞／／＜

萌汪拆家被逮「定格石化」5分鐘　心虛眼神狂震...網笑：以為是照片

請注意！次氯酸是很好的清潔用品　但不能直接噴嘴巴！

政府徵召基隆口罩廠！CEO為趕工婚禮3天前延期...感動喊：妻子辛苦了

謝和弦逛東大門夜市「突遭路人包圍群譙」　莉婭緊抱護他上車：快進去！

101上班族好幸福！檀島蛋撻、巴黎15甜點進駐35樓　不用出大樓也吃得到

特稿／蔡英文平衡人道與防疫　二次包機應該得到些掌聲

反同團體1.4萬人連署抵制《永恆族》！轟漫威電影「灌輸同性戀思想」

快訊／川普突然召開「緊急會議」　公衛官員急趕到白宮！

草娥消失近3年「婚禮上現身」　粉絲ㄧ聽歌聲感動哭：姊姊幸福就好

桃園民政局長誰來接任？　議員們要求「內升」不能空降！

全英賽／頭號種子周天成首輪過關　力拚突破4強創最佳

卡蒂B髒話狂飆新冠肺炎！　「這鬼東西像在全球巡演」：TM老娘怕爆

親子熱門新聞

次氯酸很好　但不能直接噴嘴巴！

誠懇道歉　是育兒必修課！

原生家庭造成白凜、唐鳳兩個極端

八仙塵爆倖存者：痛苦是爸媽哭了

焦糖綠玫瑰：女人生孩子是在賭命

不讓寶寶吃手　你在阻止他變聰明

餵奶非拚酒！寶寶吐奶是「餵太快

睡不好？一定要知道的兒童枕攻略

小孩長大了！青春痘冒不完怎辦？

喜歡磨蹭小雞雞！孩子性蕾期來怎接招

衣服沾到殘膠摳不掉　簡單1招立馬搞定！

小燈泡不在了　一輩子都感覺家中少了一個人

DIY清潔洗衣機的超厲害法寶！

孕婦抱小孩的兩種危害不得不關注

更多熱門

相關新聞

主持人教學《如何感染新冠肺炎》

主持人教學《如何感染新冠肺炎》

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續蔓延，如今連歐洲都淪陷，成為重災區。不過在眾人提倡防疫之際，瑞士一位電台女持人反其道而行，推出《如何感染新冠肺炎》的影片，當中甚至上街舔了垃圾桶，讓不少網友大喊：「看了快吐了！」

社區新規！發燒者不能回家...住戶氣炸

社區新規！發燒者不能回家...住戶氣炸

日本超商想買台灣口罩　經濟部長回應了

日本超商想買台灣口罩　經濟部長回應了

新冠病毒利於存活「塑料、不鏽鋼」表面！

新冠病毒利於存活「塑料、不鏽鋼」表面！

防疫補償23日起申請　「這一種人」不可領

防疫補償23日起申請　「這一種人」不可領

關鍵字：

焦糖綠玫瑰caramelgreen親子育兒教養教育流感發燒腸病毒搶口罩口罩武漢肺炎次氯酸衛福部

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

劉真臉書發文「辛龍傳好消息」！換心用盡人脈「擠進優先順序」

「F奶甜姐」蔡宜芳爆不倫　擁吻襲胸摩鐵煲愛直擊

18台人拒檢　他爆氣：就丟包武漢啊

劉真搶救1月「體重僅剩3X公斤」

王又正暴走嗆導播：就是兇你怎麼樣！

台中警性侵酒醉女大生！她男友聽完：喔

緋聞傳8年！炎亞綸鬆口談跟阿本的關係

劉樂妍天津返台遭爆「送進加護病房」

超正嫩妻爬上20歲兒床！他崩潰：那聲音

好市多開賣炸雞！網曝心得：和麥當勞一樣

李來希轟「口罩實名制2.0」加7元運費：把人民當腦殘？

陳艾琳認了「約過砲」老公也知道！

女騎士擦撞貨車！「腦漿四溢」爆頭慘死

羅志祥突爆分手周揚青…經紀公司首發聲！

日本超商想買台灣口罩　經濟部長回應了

更多

最夯影音

更多
難以相信...女兒半夜突然離世 爸媽沉痛告白：她一定會回來

難以相信...女兒半夜突然離世 爸媽沉痛告白：她一定會回來
騎士逆向撞車...狂跳針嗆：怎樣啦 抄球棒想動手！嗆民眾「不爽逆？」

騎士逆向撞車...狂跳針嗆：怎樣啦 抄球棒想動手！嗆民眾「不爽逆？」

陸客夫婦台灣轉機回祖國避難！　塑膠簾防護傘罩全身...地勤看傻

陸客夫婦台灣轉機回祖國避難！　塑膠簾防護傘罩全身...地勤看傻

婁峻碩帥喊「凡凡是我的女神」　以結婚為前提..先認真賺錢 ❤️❤️

婁峻碩帥喊「凡凡是我的女神」　以結婚為前提..先認真賺錢 ❤️❤️

20m高空彈跳、刺激天堂盪鞦韆 台南十鼓文化村挑戰心臟極限！

20m高空彈跳、刺激天堂盪鞦韆 台南十鼓文化村挑戰心臟極限！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面