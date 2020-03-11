橘色車廂堆疊變形！墨西哥城地鐵「列車衝撞」　至少1死40傷

▲墨西哥城發生地鐵相撞意外。（圖／翻攝自Twitter／@CruzRoja_CDMX）



記者王致凱／綜合報導

墨西哥首都墨西哥城（Mexico City）10日發生嚴重地鐵相撞意外，現場照片顯示車廂彼此擠壓堆疊，可想見撞擊力道之大。據悉，這起事故至少造成1人死亡、40人受傷，碰撞發生原因仍有待調查。

根據英國廣播公司（BBC）報導，這起事故發生在當地時間10日深夜23時30分（台灣時間11日13時30），墨西哥城西區的塔庫巴雅地鐵站發生列車衝撞事故，從現場畫面可見其中一節車廂直接衝上另一節車廂的上方。

墨西哥城市長辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）表示，有25名傷者需要入院治療，但所有傷者均未受到重傷；目前當局仍在調查列車衝撞發生原因。墨西哥紅十字會在推特上公布事故發生後的情況。

墨西哥城地鐵共有12條路線、195個車站，每年服務16億人次旅客，是全球最繁忙的地鐵系統之一。這起事故並非墨西哥城地鐵首次發生致命意外。1975年，曾有兩列地鐵列車在Viaducto站相撞，造成31人死亡