恐怖車行！租車逾期未還或欠租金　拘禁客人「電擊逼夾籃球」交互蹲跳

▲台中市何姓中古車行負責人等9人，對欠租金等客人施虐拘禁。台中地院依妨害自由等罪判刑。（圖／示意圖／123RF）

記者白珈陽／台中報導

台中市何姓男子與楊男等人經營中古車行，如有客人積欠租金、意外造成車輛毀損及逾期還車，就對客人施以毆打、拘禁，以電擊棒恐嚇令被害人雙腳夾籃球交互蹲跳、罰跪等私刑，台中地院依妨害自由等罪判何男等9人拘役50天至徒刑6月不等，得易科罰金，可上訴。

判決書指出，何男（43歲）是中古車行負責人，楊男（37歲）是租車公司負責人，2016年10月間，被害者陳男逾期還車、積欠租金，何男令胡男（24歲）、邱男（25歲）及李男等人，於中市西屯區將陳男及其女友攔下，要求處理債務，將其拘禁於租車行，以電擊棒逼迫簽下6萬5000元本票，另外在簽下8萬9100元的車輛賠償協議書，並限期籌錢賠償，若逾期將「超過1分鐘電擊1下」，胡男等人先讓陳男的女友去籌錢，陳男則遭拘禁3天，期間遭毆打施虐，直至警方獲報查訪時才被釋放。

陳男獲釋後，沒有繳清上述款項，胡男等人再於2017年2月間將陳男帶回租車行，同樣以電擊棒威脅，並強迫他半蹲用雙腳夾籃球，做伏地挺身、交互蹲跳及罰跪等動作施虐，警方當晚獲報，到場將陳男帶離。

2016年12月2日下午，洪姓男子租車發生車禍，其後自行找修車廠修復未告知車行，何男等9人遂將洪男押回租車公司，輪流看守並持電擊棒恐嚇期限繳清租金，逼他簽下15萬元本票，洪妻知悉後趕往租車公司也一併遭到拘禁，警方獲報訪查租車行，洪姓夫妻始獲救。

廖姓男子因租車後交通違規，2017年7月28日晚間被押至汽車旅館拘禁，要求繳清罰單1萬元，並賠償因吊扣牌照而3個月無法出租的損失9萬元，經廖男家人報案，警方於隔日清晨將其救出。

台中地院審理時，何男等9人不否認找被害人索錢，但辯稱沒有犯下妨害自由罪，台中地院認他們觸犯恐嚇罪、傷害罪、私行拘禁等罪，以私行拘禁罪論處，判處何男等9人拘役50天至徒刑6月不等，得易科罰金，仍可上訴。

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